Holger Rudolph

Fehrbellin Die Gemeinde Fehrbellin ist besonders stolz auf sieben Bürger und einen Verein. Am Samstagvormittag wurden diese mit Urkunden und jeweils einer kleinen finanziellen Anerkennung bei der elften jährlichen Auszeichnungsveranstaltung geehrt. Sie fand diesmal im Dorfgemeinschaftshaus Dechtow statt.

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung Fehrbellin, Hans-Peter Erdmann, lobte eingangs "diese Menschen, die auf unterschiedlichste Art etwas für das Gemeinwohl tun, ohne darum großes Aufsehen zu machen". Das Ehrenamt sei Fundament für ein gemeinschaftliches Zusammenleben. Die Vorschläge stammen aus den Ortsbeiräten, von Vereinen und den Kirchen.

Laudator Christoph Wolff, Vorsitzender des SV 90 Fehrbellin, erklärte, weshalb die Wahl seines Vereins auf die Auszuzeichnenden Christian Nußbaum und Heidrun Flemming fiel. Die Herzen der beiden Mitglieder schlügen für den Verein und dessen Kegelbahn. Der 76-jährige Nußbaum ist seit 50 Jahren im Verein aktiv. Flemming verantwortet seit langer Zeit die Kultur im Verein und sorgt dafür, dass in der Vereinsgaststätte stets genug zu essen und trinken vorhanden ist. Nußbaum trainierte schon in der DDR die Kegeljugend und sei "Baumeister der renovierten Kegelbahn", lobte Wolff. Auszeichnungen und Blumengrüße nahmen Nußbaum und Flemming wie alle weiteren Geehrten aus den Händen von Erdmann und Fehrbellins Bürgermeister Mathias Perschall (SPD) entgegen.

Verein seit 2004

Deutschhofs Ortsvorsteher Ernst-Andreas Wipper sprach als Lobredner für den Vorsitzenden des Vereins Ländliches Kuhhorst, Dieter Grimm. Dieser habe den Verein 2004 gegründet. Kuhhorst habe "großes Glück, dass der Verein vom Klassik-Konzert bis zu Zeichenkursen und Vorträgen sehr viel für die Gemeinde auf die Beine stellt". Außerdem trainiere Grimm eine Sportmannschaft von Menschen mit Behinderungen.

Protzens Ortsvorsteher Dieter Sarnow durfte gleich zwei Lobreden halten. Die eine galt Klaus Mrosek, 1953 in Protzen geboren, "also ein Ur-Protzener". Der Baufacharbeiter mauere für sein Leben gern und unterstütze die Gemeinde seit mehr als 20 Jahren, wo es nur geht. Beim Vorbereiten von Gemeindefesten und anderen Ereignissen im Dorf sei Mrosek stets ungefragt zur Stelle. Weil er nahe am frisch sanierten Guts­park lebt, habe er seit ein paar Monaten auch ein Auge auf dieses Areal, um Vandalismus zu verhindern.

Sarnows zweite Ansprache galt dem Inselverein mit seiner Vorsitzenden Elke Wildt, der mittlerweile seit 20 Jahren besteht. Wildt sei die Ideengeberin für ein äußerst engagiertes Team. Ohne den Verein gäbe es das beliebte Dorf-, Torf- und Schulmuseum nicht, das inzwischen zum Aushängeschild für ganz Fehrbellin geworden sei. Außerdem veranstalte der Verein eine Vielzahl von Aktionen und beteilige sich bei allen Dorfputzen. Auch für die künftige touristische Betreuung des Gutsparks zeichnet der Verein verantwortlich.

Nicht reden, sondern machen

Ingrid Haß aus Wustrau-Altfriesack hielt eine sehr kurze, doch prägnante Rede für die Preisträgerin Jeanette Wendt. Diese sei "ein Mensch, der keine vielen Worte macht, sondern einfach etwas tut". So helfe sie einer älteren Mitbürgerin im Haushalt und beim Einkaufen und habe trotz Schichtarbeit und drei Kindern immer ein offenes Ohr für Menschen in schwierigen Situationen.

Norbert Kikel von der Sektion Faustball des SV 90 Fehrbellin lobte die Nachwuchstalente Marten und Henning Christ. Sie spielten bereits in dritter Generation Faustball und seien Identifikationsfiguren für diese Sportart. Ihnen sei es mit zu verdanken, dass die Fehrbelliner Faustballer im oberen Drittel der Zweiten Bundesliga mitmischen. Zudem sorgten die beiden Sympathieträger dafür, dass sich viele Kinder in der Rhinstadt für die Sportart interessieren.

Als zum Abschluss der Feierstunde die Sektgläser erhoben wurden, dankte Erdmann auch all denjenigen, die diesmal nicht zu den ausgezeichneten Ehrenamtlern gehörten, für ihren gesellschaftlich wichtigen Einsatz.