Berlin (NBR) Als Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag verkündete, dass die Berliner Libyen-Konferenz sich auf eine Abschlusserklärung geeinigt hatte, war ihr keinerlei Triumph anzumerken. Und auch Außenminister Heiko Maas stand die Schwere der weltpolitischen Verantwortung ins Gesicht geschrieben. Vielleicht waren ihre ernsten Mienen auch nur der Erkenntnis geschuldet, dass bei allem Brimborium dieser großen hochrangigen Konferenz die Ergebnisse mager waren. Im Grunde haben sich die Teilnehmer gegenseitig versichert, jene Resolution für ein UN-Waffenembargo gegen Libyen umzusetzen, die es bereits gibt. Und auch der avisierte Waffenstillstand muss erst noch verhandelt werden.

Diplomatie hat oftmals nicht viel offensichtlichen Glanz. Sie ist die Kunst, auf dem Weg zu einem Ziel kleine Schritte geduldig aneinanderzureihen. Man braucht dafür zweierlei: Beharrungsvermögen und einen konkreten Plan, in welche Richtung es gehen soll.

Über Beharrungsvermögen verfügt die deutsche Außenpolitik. Das lässt sich zum Beispiel daran ablesen, wie geduldig sie an den letzten Zipfeln des Atomabkommens mit dem Iran hängt, das von den USA aufgekündigt und seither vom Iran systematisch gebrochen wird. Oder wie sie monatelang im Verborgenen verhandelte, um die Libyen-Konferenz zu ermöglichen, bei der erstmals alle Konfliktparteien und deren Unterstützer an einem Tisch saßen. Als "ehrlicher Makler" ohne eigene Interessen trat Deutschland dabei auf.

Man hat den Eindruck, dass die deutsche Außenpolitik sich in einem Vorstellungsgespräch wähnt, wer die reine Lehre der Diplomatie am ausgefeiltesten präsentieren kann. Und so kam es, dass es in Berlin schon als Erfolg gewertet wurde, dass Rebellengeneral Haftar fünf Verhandler benannte, die von seiner Seite einen Waffenstillstand aushandeln sollen.

Wenn Deutschland allerdings mitbestimmen will, wie das Bild am Ende aussehen soll, muss es eigene Interessen formulieren – und diese dann auch durchsetzen. Dies fällt der deutschen Außenpolitik noch schwer. Zumal sie etwa im Fall Libyen keinerlei tatsächlichen Einfluss auf die Akteure hat. Sie kann appellieren, Druckmittel hat sie keine. Wie will Deutschland zum Beispiel die Türkei zwingen, das Waffenembargo einzuhalten, wenn Präsident Erdogan jederzeit seine Grenzen für Flüchtlinge in Richtung Europa aufmachen kann? Und wie will es einen Waffenstillstand überwachen helfen, ohne eigene Truppen nach Libyen zu schicken?

Die Rolle als Moderator steht Deutschland seit siebeneinhalb Jahrzehnten gut zu Gesicht, seit es mit dem Zweiten Weltkrieg die halbe Welt ins Unglück gestürzt hatte. Aber der Fall Libyen zeigt: Je mehr die Deckung durch die USA verloren geht und Diktaturen oder Quasi-Diktaturen die Welt neu aufteilen, desto mehr muss das Land einen Weg finden, diese Änderungen mutig mitzugestalten, um tatsächlich Teil der Weltpolitik zu werden. Sonst könnte es am Ende als Spielball all jener dastehen, vor denen es bisher die Nase rümpft.

