Thomas Berger

Neuenhagen (Freier Autor) Seit etlichen Jahren gehört der Neuenhagener Carneval Club 1984 (NCC) aus dem nördlichen Ortsteil der Kurstadt zu den treuen Teilnehmern bei der Landesmeisterschaft im karnevalistischen Tanzsport. Ungeachtet der Tatsache, dass die Neuenhagener nicht in allen Disziplinen, in denen sie antreten, von vornherein um Spitzenwertungen und Podestplätze mittanzen, ist es nicht zuletzt die fortschreitende Turniererfahrung, die sich auf längere Sicht auszahlt.

Genau das war zur nunmehr 23. Landesmeisterschaft, die am Sonnabend einmal mehr nicht ganz so weit entfernt in der Giebelseehalle von Petershagen-Eggersdorf im eigenen Heimatkreis stattfand, an Lea Dahlmann zu sehen. Die junge Solistin des NCC gehört zu den mittlerweile bewährten Startern auf diesem Parkett – und konnte ihren bisher größten Erfolg einfahren. Mit 385 Punkten, einem sehr soliden Ergebnis, ertanzte sie sich bei den Mariechen der Altersklasse Ü15 einen dritten Platz.

34 Punkte Vorsprung

Hinter der nun fünfmaligen Landesmeisterin Pauline Blankenburg von der Märkischen Tanzsportgemeinschaft (MTSG) im KSC Strausberg, die ihren Titel erneut souverän verteidigte und eine Klasse für sich darstellt, kommt zwar erst mal eine große Lücke. Das Ausnahmetalent hatte mit 432 Zählern, zugleich Turnierhöchstwertung, gleich 34 Punkte Vorsprung auf die Zweitplatzierte, Miriam Pfeiffer aus Glindow. Diese hätte sich normalerweise mit Marieke Hahm den Wettstreit um Rang zwei und drei geliefert – die Teltowerin musste aber verletzungsbedingt abbrechen

Insgesamt 60 Starts gab es beim Turnier in den drei Altersklassen Jugend, Junioren und Ü15 in den Kategorien Garde, Mariechen und Schautanz, nur Werder hatte ein einziges Tanzpaar geschickt. Unter anderem Fred Witschel, der neue Vorsitzende des Landesverbandes KVBB, sowie sein langjähriger Vorgänger Walter Kassin (nun für den Bund Deutscher Karneval) saßen mit im Saal und übergaben am Ende Urkunden und Pokale.

Jeweils einen vierten Platz holten die beiden NCC-Schautänze, "Zwischen Fernsucht und Heimweh" bei der Ü15 und zuvor "Vom Mobber zum Freund" bei den Junioren. Die Neuenhagener Fünkchen ertanzten sich unter den acht Juniorengarden Rang sieben. Immerhin im Mittelfeld platzierten sich als Fünfte und Sechste unter zehn Starterinnen Luise Schmidt und Nanina Pohlmann bei den Junioren-Mariechen. Und mit Celina Sophie Scholz, die erst diese Saison vom NCC zur MTSG nach Strausberg gewechselt ist und den dritten Platz in dieser Kategorie holte, standen die Neuenhagener zumindest indirekt noch ein weiteres Mal mit auf dem Podest.