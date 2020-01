Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Einsatz für den Umweltschutz: Mit ihrer Beutelstation wollen die Schüler der Musik- und Kunstschule aktiv zum Schutz des Klimas und der Umwelt beitragen. Die Mädchen und Jungen haben ein System entwickelt, bei dem Einkaufsbeutel aus Stoff wiederverwendet werden können. Ihre Idee wird seit Montag bei nahkauf umgesetzt. In einem Monat ziehen sie Bilanz.

Eins wird beim Aufbau der Beutelstation schnell deutlich. Viele Schwedter handeln schon nachhaltig und haben ihre eigenen Einkaufstaschen mitgebracht. In den ersten Minuten greifen deshalb kaum Kunden auf die Stoffbeutel der Schüler zurück – Anerkennung findet die Idee bei vielen Kunden dennoch.

Idee für mehr Nachhaltigkeit

Die Idee hinter der Beutelstation ist denkbar einfach: Kunden können die Beutel kostenlos mitnehmen und ihre Einkäufe darin nach Hause transportieren. Beim nächsten Einkauf bringen sie den Beutel einfach wieder mit und werfen ihn in ein eigens dafür vorbereitetes Fach in der Beutelstation. Im Idealfall werden die Einkaufstaschen dann wieder aufgehängt. Sind sie verdreckt oder verknittert legen die Schüler Hand an, waschen und bügeln den Stoff.

Nahkauf-Filialleiterin Annette Hartwig ist von der Idee der Schüler begeistert und findet sie unterstützenswert. Entsprechend gibt es auch die Option, das Pilotprojekt zu verlängern, wenn der Probemonat rum ist, sagt sie. Dass solch eine Idee schon in anderen nahkauf-Filialen umgesetzt wird, hat Hartwig zumindest noch nicht gehört, da könnten die Kunden in Schwedt tatsächlich Akzente setzen.

Das Team von der Musik- und Kunstschule besteht aus zehn Schülern, von denen am Montag aber nur vier dabei sind, um die Beutelstation aufzubauen. Wenn es dann darum geht, das Projekt zu betreuen, sind aber alle dabei. Täglich wird die Beutelstation einmal kontrolliert: Sind genug Beutel da? Wurden Beutel zurückgegeben?

Das Team von der Kunst- und Musikschule hatte im Vorfeld des Projekts zu Spenden aufgerufen, um genug Beutel anbieten zu können. Mehr als 100 Spenden sind eingegangen, sagt Kunstlehrerin Lysann Vahrenhold. Auf die Beutel drucken die Schüler dann ein Logo. Ob das Projekt gut geht und am Ende nicht alle Beutel verschwunden sind, weil die Kunden einfach die kostenlosen Beutel nutzen, müsse abgewartet werden. Schülerin Charlotte Rathe (13) fordert die Schwedter jedenfalls auf: "Vermeidet Plastik und nutzt unsere Stoffbeutel!"

Im Idealfall steigt im Verlauf des Pilotprojekts die Zahl der Beutel, weil die Kunden bei nahkauf das Projekt unterstützen und überzählige Stoffbeutel ebenfalls spenden, anstatt sie daheim zu horten. Etliche Kunden, die von den Jugendlichen am Starttag angesprochen werden, erzählen auf jeden Fall, dass sie bereits solche Beutel nutzen, einige geben auch zu, dass sie nicht immer daran denken, sie wieder zu verwenden. Vielleicht gibt das Projekt dazu einen Anstoß.