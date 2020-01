Ines Weber-Rath

Frankfurt (MOZ) Seit Anfang Dezember ist die Güldendorfer Seestraße wieder voll gesperrt. Autofahrer und auch die Busse in Richtung Stadtzentrum und zurück müssen Umwege fahren. Und das voraussichtlich noch bis Ende März. Grund sind die Arbeiten zum Ersatzneubau der beiden Eisenbahnüberführungen an der Seestraße und am rund 750 Meter entfernten Weg Weinberge. Doch das Ende der Arbeiten an den Bahntunneln wird für die Güldendorfer nicht das Ende von Baulärm und Fahrstress bedeuten. Denn im März beginnt das nächste Mega-Projekt im Ortsteil: Die Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft (FWA) lässt den letzten Abschnitt ihrer Abwasserdruckleitung zwischen dem Pumpwerk Markendorf und der Gubener Straße erneuern. In ihr wird das Schmutzwasser aus Müllrose, Markendorf, vom Helenesee und zum Teil aus Güldendorf zum Sammelpunkt in Richtung Kläranlage gepumpt.

"Die alte Druckrohrleitung ist marode. An ihr haben sich die Rohrbrüche gehäuft", erklärt FWA-Sprecherin Anne Silchmüller, warum das Unternehmen weiter in Güldendorf investiert.

Denn bei dem rund 3,2 Kilometer langen Abschnitt, der jetzt erneuert werden soll, handelt es sich um den letzten Teil der insgesamt 9,5 Kilometer langen Abwasserdruckleitung in den Ortsteil. Der erste Abschnitt, im Buschmühlenweg, zwischen Carthausplatz und "An der schönen Aussicht", war 2015/16, der zweite, von der Bahnstrecke bis zur B112, in den Jahren 2017/18 ausgewechselt worden. Nun ist der Abschnitt von der B112 bis zum Buschmühlenweg/"An der schönen Aussicht" an der Reihe.

Wobei es diesmal eine Besonderheit gibt: "Wir werden nicht im bisherigen Trassenverlauf neu bauen, sondern die Druckrohrleitung umverlegen", sagt Anne Silchmüller .

Der Hintergrund ist, dass das 1978/79 verlegte alte Graugussrohr fast ausschließlich über Privatgrundstücke verläuft, zum Beispiel im Bereich der Wohngebiete "Hinter den Höfen" und "Am Spring". Zwar hat die FWA für ihre Trasse Leitungsrechte erworben. Doch "das Auswechseln der Leitung ist technisch nicht machbar", erklärt die FWA-Sprecherin und verweist auf die Tatsache, dass die Trasse nur zu Fuß erreichbar wäre und für die schwere Technik extra Baustraßen angelegt werden müssten. Die Untersuchung mehrerer Trassenvarianten habe ergeben, dass die Verlegung in die Krumme und die Seestraße am günstigsten ist.

Halbseitige Straßensperrung

Während der Bauphase sollen die Straßen halbseitig gesperrt werden, kündigt Anne Silchmüller an. Im schwierigsten Abschnitt, auf der Betonstraße parallel zum See, wird eine Ampel installiert, um den Verkehr für Busse, Entsorgungsfahrzeuge und Anlieger gefahrlos zu gewährleisten.

Nach der Fertigstellung der neuen Leitung soll die alte außer Betrieb genommen und verfüllt werden. Durch die Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogenen Osterglockenbepflanzungen sollen ersetzt werden, versichert die FWA-Vertreterin.

Weitere Informationen gibt es auf der Einwohnerversammlung am 13. Februar, ab 18 Uhr, in den "Seeterrassen".