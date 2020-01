MOZ

Beeskow Mit einer Fahrt in die Therme nach Bad Saarow startet der Bäderbus an diesem Sonnabend. Die Plätze sind alle ausgebucht.

Auch für die Februarfahrt ins Tropical Island sind bereits 35 Tickets vergeben. Die restlichen freien Plätze kann man wie die Touren in den folgenden Monaten bereits in der Stadtinformation im Erdgeschoss des Rathauses buchen. Dort sind die Tickets auch zu bezahlen. Die Bäderbahnfahrt kostet inklusive Eintritt ins Bad 16 Euro, für Kinder die Hälfte. Teurer ist nur die Fahrt ins Tropical Island mit 24, bzw. 12 Euro. Ziele des Bäderbusses sind außerdem die Spreewaldtherme Burg, die Spreewelten Lübbenau, das Eisenhüttenstädter Inselbad und das Schwapp in Fürstenwalde.

Die genauen Abfahrtsplätze erfährt man bei der Anmeldung. Start ist immer um 10 Uhr.