Jens Sell

Strausberg (MOZ) Im Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr hat Stadtplaner Stefan Reinhardt den Auftakt für die Wiederaufnahme der Bebauungsplanung der beiden Gebiete Am Wäldchen Süd und Johanneshof gegeben und eine heftige Debatte ausgelöst. Zur ausgegebenen Informationsvorlage ergänzte er, dass das Rathaus in diverse Gutachten und Planungen diesbezüglich bereits 80 000 Euro investiert habe.

Junge Familien als Zielgruppe

FDP und SPD befürworten die Erschließung der beiden Baugebiete, während CDU und Linke skeptisch auf die Pläne schauen. Für die Sozialdemokraten drückte Nick Reinking seine Hoffnung aus, dass es mit der Erschließung neuer Baugrundstücke eine Entlastung bei den Preisen für Bauland in Strausberg gebe: "Wo sonst haben wir noch Platz für Eigenheime in Strausberg?", fragte er und verwies darauf, dass viel Geschosswohnungsbau geplant sei, damit aber weniger kaufkräftige junge Familien nach Strausberg gelockt würden. Robert Krause (Zusammen für Strausberg) sagte: "Wenn die Nachbargemeinden den offensichtlich vorhandenen Bedarf decken, dann siedeln sich die jungen Familien dort an und nutzen unsere Infrastruktur." Wenn die Bauleitplanung noch im Fluss sei, könne die Stadt Einfluss auf nachhaltiges Bauen nehmen, indem zum Beispiel Fernwärmeversorgung angeboten werde. Wenn die Stadt auf Bauträgerfreiheit dringe, könne auch architektonische Gleichförmigkeit vermieden werden.

Seitens der Linken kommentierte der sachkundige Bürger Carsten Wenzel, Strausberg sei zwar nicht reich gesegnet mit Bauplätzen, doch an diesen Stellen werde stark in die Natur eingegriffen und andererseits sei die verkehrliche Anbindung zu hinterfragen. Andreas Fuchs lehnte die Vorhaben im Namen der CDU-Fraktion, der er vorsteht, grundsätzlich ab. "Wir diskutieren über den Wasserstand des Straussees, über einen Hitzeaktionsplan, über Waldbrände und Artensterben – doch was geht uns hier das alles an?", fragte Fuchs rhetorisch und antwortete: "Wir machen weiter wie bisher!" Er monierte, dass man die zwei Jahre Moratorium nicht genutzt habe, wozu sie gedacht waren, nämlich, um mit den Bürgern und dem Agendabeirat zu überlegen, wie sich Strausberg umwelt- und klimagerecht weiterentwickeln solle. Stattdessen habe die Verwaltung aufgelistet, wie die Infrastruktur neuen Anforderungen genüge: "Eine homogene Verbindung zur Stadt gibt es dort nicht, nur zu Kleingartenanlagen." Die CDU befürworte die städtebauliche Entwicklung der ehemaligen Militärliegenschaft im Mühlenweg: "Dort bietet uns die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Platz für 1000 neue Strausberger. In ihrem jetzigen Zustand ist die Immobilie ein Fremdkörper in der Stadt, und die Infrastruktur ist vorhanden."

Vorbehalte der Linken

Ausschussvorsitzender Bernd Sachse (Die Linke) fragte: "Wa­rum soll die Stadt ihre Baugebiete baureif machen, die ein Investor dann vermarktet?" Und Carsten Wenzel schlug vor: "Solange wir nicht wissen, wie viel Wasser die Gigafactory von Tesla zieht, würde ich gar keine großen Projekte mehr anschieben." Robert Krause kritisierte eine solche Vogel-Strauß-Politik: "Den Kopf in den Sand zu stecken, bringt nichts." Für Marcel Bobzin könnten die Baugebiete Vorreiter in Sachen Energieeffizienz werden.