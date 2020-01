Ines Weber-Rath

Podelzig (MOZ) Bei diesem Wetter brauchen die Adonisröschen wohl nicht mehr lange, bis sie ihre großen, gelben Blüten durch den sandigen Boden auf den Oderhängen schieben. Doch Heinz List mag gar nicht daran denken, dass er schon bald wieder Naturfreunde durch eines der schönsten Adonisröschengebiete führen soll – so schlimm sieht die Priesterschlucht aus.

"Was hier gemacht wurde, ist eine Schande", sagt der 81-Jährige, der seit etwa 15 Jahren Gruppen durch das Naturschutzgebiet am Rande Podelzigs führt. Sein Metier sind vor allem die Pflanzen. "Das Naturschutzgebiet wurde ausgeräumt", resümiert List beim Vor-Ort-Termin mit ausladender Handbewegung über das hügelige Terrain.

Christen fühlen sich "gelinkt"

Dort, wo bis vor Kurzem Hecken den Wanderweg säumten, ist jetzt fast alles kahl. "Die haben nicht nur die Schlehen und den Robinienaufwuchs abgeschnitten, wie angekündigt, sondern sämtliche Büsche. Also auch Flieder, Heckenrosen und die seltene Heckenkirsche sowie das Pfaffenhütchen", ist der Wanderführer entsetzt. Er hatte gehofft, dass vor allem die kniehohen jungen Schlehen, die sich ausgebreitet hatten, gerodet würden. Doch nein, man habe die alten Büsche abgeschnitten. "Aus einer Wurzel werden zehn neue Büsche kommen. Der Pflegeaufwand wird explodieren", prophezeit Heinz List.

Hartmut Bank, sein Mitstreiter aus dem Gemeindekirchenrat sagt: "Das Landesumweltamt hat uns gelinkt. Hätten wir gewusst, was die hier vorhaben, hätten wir nicht zugestimmt. Aber die Karten fehlten ja." Fakt ist: Der "Kahlschlag" im Schutzgebiet geht auf ein Projekt der Brandenburger Naturschutzbehörde zurück.

Die hatte sich im Herbst an die Kirchengemeinde Podelzig, der das Land in der Priesterschlucht gehört, gewandt und argumentiert: Um die Beweidung des Schutzgebietes durch Schafe und Ziegen zu erleichtern, sei eine Entbuschung auf einer Teilfläche nötig. Vor allem die Schlehen machen den Adonisröschen den Lebensraum streitig. Seit Jahren haben Podelzigs Gemeindearbeiter und ehrenamtliche Helfer die Schlehen manuell in Schach gehalten. Diesmal war schwere Technik im Einsatz, wie breite Kettenspuren zeigen.

Lebensraum für viele Tiere weg

"Aus der romantischen Schlucht ist eine Schafweide geworden", sagt Reinhard Tietz traurig. Der Podelziger war viele Jahre Naturschutzbeauftragter des Altkreises Seelow für das Gebiet und nach der Wende Mitarbeiter der Lebuser Landeslehrstätte für Naturschutz. Tietz sieht durch die Maßnahme die Brutplätze vieler Vögel und den Lebensraum zig Tausender Insekten vernichtet, die Erosionsgefahr an den Steilhängen drastisch erhöht.

Auf die MOZ-Nachfrage, welche Rolle Schäferin Katrin Todt bei dem Projekt gespielt hat, deren Schafe per Pflegevertrag im Schutzgebiet weiden, hat ihr Arbeitgeber, das Landesumweltamt, noch nicht geantwortet.