Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Rauchmelder sind in Mietwohnungen inzwischen Pflicht. Doch manchmal gibt es Kritik an den kleinen, meist weißen Geräten unter der Decke – vor allem, wenn sie plötzlich Alarmtöne von sich geben, weil die Batterie ausgetauscht werden muss. Über Sinn und Unsinn von Rauchmeldern sprach mit dem Abteilungsleiter Brandschutzmit Alexander Trenn.

Herr Trenn, warum sind Rauchmelder sinnvoll und keinesfalls Unsinn?

Rauchwarnmelder schützen das eigene Leben! Auch Mitbewohnern wie beispielsweise den Kindern oder Haustieren geben sie Sicherheit. Rauchwarnmelder warnen – wie der Name schon sagt – rechtzeitig vor einer gefährlichen Rauchentwicklung. Das ist umso wichtiger, wenn die Bewohner einer Wohnung schlafen oder gar nicht daheim sind.

Als Argument gegen Rauchwarnmelder führen Kritiker häufig Fehlalarme ins Feld. Ist das dann nicht tatsächlich peinlich, wenn die Melder Alarm schlagen, ohne dass eine Notsituation vorliegt?

Selbstverständlich kommt das vor und ganz sicher ist es den Betroffenen unangenehm. Peinlich muss es aber niemandem sein. Denn wenn wir als Feuerwehr ausrücken, ist es doch besser, wenn einmal keine Notsituation vorliegt, als dass uns niemand alarmiert und es am Ende zu spät ist. Eine zu hohe Rauchkonzentration kann tödlich sein.

Was spricht noch für die Rauchmelder?

Gerade bei der Wohnsituation in Schwedt sind Rauchwarnmelder sehr sinnvoll. Denn wenn es in einer Wohnung mitten in einem Block brennt, sind immer auch die Nachbarn in Gefahr – und das nicht nur direkte Anwohner, die im gleichen Aufgang wohnen.

Wie häufig wird die Feuerwehr in Schwedt denn durch Rauchwarnmelder alarmiert?

Im vergangenen Jahr hatten wir 13 Einsätze, die auf Rauchmelder zurückzuführen sind. Bei der Hälfte war es ernst – und bei zwei weiteren Einsätzen hätte es ernst werden können, sodass ich eine sehr positive Bilanz ziehe.