Wolfgang Gumprich

Zabelsdorf Auf ein gutes Ergebnis bei der Ausbildung blickt die Löschgruppe Zabelsdorf zurück. Bei der Jahreshauptversammlung am Sonnabend wurden gleich acht Anwärter zum Feuerwehrmann befördert, darunter drei Frauen. Darüber freute sich besonders Löschgruppenführer Olaf Gericke, der den Jahresbericht verlas: Zehn Einsätze, darunter fünf Brände, hatten die Kameraden 2019 abzuarbeiten, darunter den Großbrand in Klein-Mutz im Juli; hier hätten die acht "Neuen" ihre "Feuertaufe" bestanden. Insgesamt zählt die Löschgruppe jetzt 15 Aktive sowie fünf Mitglieder in der Alters-und Ehrenabteilung. Gericke sieht die Wehr "recht gut aufgestellt" und wünscht sich, dass die Kameradschaft weiter wachse. Mit Genugtuung vernahmen die Feuerwehrleute die Mitteilung von Stadtbrandmeister Gerd Leege, dass Zabelsdorf wohl zum Jahr 2021 das Tanklöschfahrzeug erhalte, das bislang in Badingen stationiert ist. Damit hätten die Zabelsdorfer dann auch einen Wagen, der Wasser an den Brandort bringe. Die Badinger bekommen ein neues Fahrzeug mit 4 500 Liter Inhalt, das im gesamten Kreis Oberhavel eingesetzt wird. Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) lobte die "tolle Entwicklung" der Löschgruppe, die auch das Leben im Dorf stärke. Ortsvorsteher Emil Beuth lobte seine Zabelsdorfer: "Weil es Euch gibt, können wir ruhig schlafen!" Die Ausbildung in Zabelsdorf sei schon "eine große Nummer" meinte Stadtbrandmeister Gerd Leege bei der Ehrung. Bürgermeister Kronenberg überreichte (in Abwesenheit) Fabian Gericke für 20 Jahre Mitgliedschaft die bronzene Medaille; gleichzeitig wurde er zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Ihre Urkunden zur Ernennung zum Feuerwehrmann beziehungsweise -frau erhielten Kristina Hartmann, Mad­len Lao, Nancy Freyer, Jeanette Rau, Marcel Klips, Tobias Hartmann, Christopher Lau sowie Maximilian Baitz.