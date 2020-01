Torsten Geller

Eisenhüttenstadt (Manfred Borchert) Eine erfreuliche Nachricht können zwei große Vereine der Stadt Eisenhüttenstadt zum Jahreswechsel vermelden. Der Eisenhüttenstädter Basketball Verein 1971 und der Volleyballverein VSB Offensiv Eisenhüttenstadt haben gemeinsam mit der Stadt Eisenhüttenstadt und dem Landkreis Oder-Spree erreicht, dass beide Vereine ihre sportlichen Aktivitäten umfangreicher als zuvor ausführen können.

In der Stadtverordnetenversammlung im Januar 2019 war der Forderung noch einmal Nachdruck verliehen worden, die vom Kreis verwalteten Turnhallen für Vereine der Stadt Eisenhüttenstadt endlich zu öffnen. In einem gemeinsamen Schreiben der Vereinsvorsitzenden Manfred Borchert und Torsten Geller unterstrichen beide Vertreter mit Nachdruck, dass die Stadt Eisenhüttenstadt und der Landkreis Oder-Spree nach vielen Jahren des Stillstands zu dieser Thematik Gespräche führen möchten.

Torsten Geller nutzte im März 2019 die Gelegenheit, bei der öffentlichen Sitzung im Landkreis nochmals das Anliegen der Vereine vorzutragen. Wichtigste Grundvoraussetzung der Hallennutzung musste die Übernahme der aktuellen Entgeltordnung der Stadt Eisenhüttenstadt sein, woran es eigentlich in den zurückliegenden Jahren gescheitert war.

Stadt und Kreis finden Lösung

Mit tatkräftiger Unterstützung von Frank Balzer ging es danach recht schnell. Die Stadt Eisenhüttenstadt und der Landkreis Oder-Spree konnten sich in allen Punkten einigen. Wesentlichen Anteil daran haben Frank Balzer, Bürgermeister der Stadt Eisenhüttenstadt, und der neu gewählte Landrat Rolf Lindemann.

Im Mai wurden die Verträge zwischen dem Landkreis und der Stadt unterzeichnet. Danach lud Frank Balzer die Vereine der Stadt zu einer offenen Runde ein. Alle anwesenden Vereine hatten bei der Hallenvergabe ein großes Mitspracherecht.

Es ist der Stadt in Zusammenarbeit mit den Vereinsvertretern gelungen, dass seit August 2019 die meisten Vereine eine "eigene" Heimstätte haben. So konnten zum Beispiel auch für die beiden Tischtennisvereine der Stadt die Trainingsbedingungen wesentlich verbessert werden. Alle Fußballvereine profitieren von der neuen Hallenverteilung 2019/2020.

Der Basketballverein hat nun alle seine Mannschaften, welche bis dato in drei Turnhallen der Stadt verteilt waren, in der Turnhalle An der Schleuse gebündelt. Die Volleyballer haben ausschließlich die Turnhalle des Gymnasiums in Nutzung. Jetzt hat der VSB offensiv optimale Bedingungen, um als Landesleistungsstützpunkt die Jugendteams zu trainieren.

Torsten Geller: "Wir bedanken uns ganz persönlich bei unserem Bürgermeister und seiner Verwaltung sowie bei Herrn Rolf Lindemann für die schnelle Umsetzung unserer Anliegen zum Wohle der vielen Kinder und Jugendlichen, die seit dieser Zeit unsere beiden Vereine mit ihrer neuen Mitgliedschaft stärken."