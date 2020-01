Wilfried Hohmann

Müllrose Die Frauen der HSG Schlaubetal-Odervorland bleiben auch im 2. Rückrundenspiel der Verbandsliga Süd ungeschlagen. Mit nur sieben Feldspielerinnen gewannen sie nach einer starken Mannschaftsleistung beim Tabellenvorletzten HC Spreewald mit 40:27 (19:14).

Die Sorgenfalten bei HSG-Trainer Tobias Hallert wurden im Vergleich zum Rückrundenstart nicht kleiner. Denn mit Sina-Sophie Schübler, Lea-Sue Panzer, Viktoria Lampe und Jenny Hale fehlten wieder vier Stammspielerinnen. Dafür konnte aber Marie-Luise Otto wieder aufgeboten werden. Das hatte zwangsläufig zur Folge, dass die Müllroserinnen nur mit einer Torfrau und sieben Feldspielerinnen antreten konnten. Die damit erneut verbundenen Umstellungen waren dem HSG-Team in den ersten 18 Minuten auch anzumerken.

Die Gastgeberinnen kamen besser ins Spiel. Nach dem 1:0 behaupteten die Spreewälderinnen ihre knappe Führung bis zum 5:4 in der achten Minute. Nach dem 5:5-Ausgleich durch Lysianne Kersten gelang Luisa Lehmann in der 10. Minute die erstmalige HSG-Führung. Auch in der Folge blieb die Partie bis zum 11:11 in der 17. Minute völlig ausgeglichen.

Die HSG-Frauen hatten in der Abwehr noch nicht die nötige Abstimmung gefunden. Das Abwehrverhalten insgesamt war zu statisch, so dass sich für die Gastgeberinnen immer wieder Lücken im HSG-Abwehrverbund auftaten. Das wurde dann zunehmend besser. Nach dem erneuten Führungstreffer durch Luisa Lehmann erhöhten Nora Reinhardt mit zwei verwandelten Siebenmetern sowie Caroline Hallert und Lysianne Kersten zur 16:12 Führung. Bis zur Halbzeit konnte diese Führung dann auf fünf Tore zum 19:14 ausgebaut werden. In der Halbzeitpause legte HSG-Trainer Tobias Hallert das Augenmerk darauf, jetzt in der Deckung nicht nachzulassen und im Angriff vor allem über die komplette Aufbaureihe den Torerfolg zu suchen. Denn hier hatte die Deckung der Spreewälderinnen kaum geeignete Mittel gefunden.

In den ersten sieben Minuten der 2. Halbzeit gestalteten die Gastgeberinnen das Spiel bis zum 17:22 in der 37. Minute noch einmal ausgeglichen, ohne jedoch den Pausenrückstand verkürzen zu können. Als die Gastgeberinnen dann jedoch binnen 40 Sekunden zwei Zeitstrafen kassierten, fanden sie anschließend bis zur 48. Minute keine Mittel mehr gegen die zunehmend sicherer stehende HSG-Deckung.

Gäste nutzen Schwächephase

Die Schlaubetalerinnen konnten diese Schwächephase der Gastgeberinnen nutzen, um sich bis zur 48. Minute einen Zwölf-Tore-Vorsprung zum 29:17 zu erspielen. Damit war dieses Spiel vorzeitig entschieden. Dass dann in der Deckung etwas die Konzentration nachließ und den Gastgeberinnen noch zehn Tore gelangen, war zweitrangig, denn die Müllroserinnen trafen im Angriff wie sie wollten.

Bemerkenswert war dabei die Angriffseffektivität der Aufbaureihe Nora Reinhardt (12 Tore), Caroline Hallert und Luisa Lehmann (je 9 Tore), die es insgesamt auf 30 Treffer für ihre Mannschaft brachten. Da aber auch die anderen Spielerinnen jeweils mindestens zweimal trafen, sprach HSG-Trainer Tobias Hallert von einer insgesamt geschlossenen Mannschaftsleistung seines Teams.

Am 15. Februar steht für die Mannschaft dann das nächste schwere Auswärtsspiel an, bei dem seine Mannschaft dann beim Tabellenführer TSG Lübbenau antreten muss. Da hofft er natürlich auf einen vollen Kader, denn die TSG hat bisher nur ein Spiel verloren.

HSG Schlaubetal-Odervorland: Marianne Schulz (im Tor), Marie-Luise Otto 2, Caroline Hallert 9, Lysianne Kersten 2, Jasmin Henkelmann 2, Luisa Lehmann 9/1, Sarah Regen 4, Nora Reinhardt 12/4

Siebenmeter: HC 7/2, HSG 6/5 – Zeitstrafen: HC 5, HSG 4