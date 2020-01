Jörg Richter

Frankfurt Ringerin Luzie Manzke vom RSV Hansa 90 Frankfurt hat bei den Klippan Ladys Open eine Bronzemedaille geholt. Die Klippan Open in Schweden gelten als eines der größten Frauenturniere der Welt. Doch in diesem Jahr fand zeitgleich das Weltranglistenturnier des Ringer-Welt-Verbandes United World Wrestling in Rom statt, so dass die Teilnehmerzahlen nicht ganz so groß waren, wie in den Vorjahren.

Von den 14 teilnehmenden Nationen reisten nur die USA und Japan mit vollen Mannschaften an, aber auch Gastgeber Schweden stellte ein großes Kontingent. Dies waren auch jene Mannschaften, die den diesjährigen Klippan-Ladys Open ihren Stempel aufdrückten.

Für die Frankfurterin Luzie Manzke (62 kg) waren die Klippan-Open das erste große, internationale Turnier nach ihrer Verletzungspause. "Vor allem im Halbfinale merkte man ihr noch die fehlende Wettkampfpraxis an, Luzie verlor durch eine Unachtsamkeit in Führung liegend, durch eine Schulterniederlage", so der Frankfurter OSP-Trainer Michael Kothe, der die kleine, deutsche Delegation in Schweden betreute.

Kampf im nordischen System

Aus allen anderen Begegnungen ging Luzie Manzke als Siegerin hervor und sicherte sich damit verdient die Bronzemedaille bei diesem Weltklasseturnier. Auch Debora Lawnitzak (65 kg) schaffte den Sprung auf das Siegertreppchen. Sie bestritt das Turnier in ihrer Gewichtsklasse im nordischen System jeder gegen jeden. Dabei musste sie sich gegen die beiden Japanerinnen geschlagen geben, die in ihrem Limit den Ton angaben, sammelte jedoch auch zwei Siege gegen zwei Schwedinnen, die das Starterfeld in dieser Gewichtsklasse komplettierten. "Sie hat starke Kämpfe gemacht, hätte eine der beiden Japanerinnen auch bezwingen können, musste sich dann jedoch nach großem Kampf mit 1:2-Punkten geschlagen geben", war Kothe auch mit der zweiten Starterin aus dem Bundes-Leistungszentrum Frankfurt zufrieden.

Die kleine Delegation reist damit mit zwei Medaillen wieder zurück an die Oder. Auch die dritte deutsche Starterin in Schweden nahm Edelmetall mit nach Hause. Ellen Riesterer (53 kg) aus Freiburg wurde nach Siegen über eine schwedische- und eine US-amerikanische Ringerin erst im Finale gestoppt. "Stolperstein war einmal mehr eine japanische Kämpferin aus der Riege, die im Weltmaßstab derzeit unbezwingbar erscheint", war Michael Kothe vor allem mit der Einstellung der Ringerin aus Südbaden zufrieden, die am Ende Silber gewann.