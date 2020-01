MOZ

Schwedt Im März sollen die Bauarbeiten an der Hafenstraße in Vierraden beginnen. So sieht es die aktuelle Planung vor. Derzeit ist das Projekt von der Stadt Schwedt ausgeschrieben. Bis Mitte Februar müssen die interessierten Baufirmen die Gebote abgegeben haben. Danach findet die Auswertung und schließlich die Auftragsvergabe statt. Veranschlagt sind die Kosten mit 1,8 Millionen Euro. Die konkrete Summe kann erst nach dem Ende der Arbeiten genannt werden.

Das Projekt werde zu 90 Prozent gefördert, sagte Tiefbauamtsleiter Thomas Ziesche. Ob die Arbeiten dann tatsächlich pünktlich im März beginnen, hänge am Ende auch vom Ergebnis der Gespräche mit der dann beauftragten Baufirma und letztlich von der Witterung ab. Ziesche sagte: "Es muss neuer Asphalt ausgebracht werden und der lässt sich besser verarbeiten, wenn die Temperaturen hoch sind." Fertig gestellt sein soll das Projekt bis Juli.

Während im Bau-Abschnitt auf der Straße Kuhheide nur die Oberfläche erneuert werden müsse, seien die Schäden an der Hafenstraße doch sehr deutlich – und auch für den Laien zu erkennen. Es gibt viele schadhafte Stellen und Risse in der Fahrbahn. "Am Rand sind auch bereits deutliche Absenkungen zu erkennen", sagte Ziesche. Das deute auf ein beginnendes Versagen der Tragschicht hin, wissen Fachleute. Entsprechend müsse die Hafenstraße in Vierraden von Grund auf neu aufgebaut werden.