Kai-Uwe Krakau

Werneuchen (MOZ) Bei Straßenbaumaßnahmen, die beitragspflichtig sind, werden die Einwohner von Werneuchen künftig beteiligt. Eine entsprechende Satzung wurde von der Stadtverordnetenversammlung in namentlicher Abstimmung beschlossen. Für das zweiseitige Papier votierten zehn Stadtverordnete. Es gab zwei Nein-Stimmen sowie zwei Enthaltungen.

Grundlage für die Entscheidung war ein Beschluss vom Februar des vergangenen Jahres. Darin war die Verwaltung aufgefordert worden, eine Satzung zur frühzeitigen Beteiligung der Bürger bei überwiegend anwohnerfinanzierten Straßenerschließungsmaßnahmen zu erarbeiten. Eine Rechtsanwaltskanzlei hatte den Entwurf geprüft, zudem wurde er in den politischen Gremien diskutiert. Im Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Ordnung einigten sich die Mitglieder schließlich auf die von der Fraktion Die Linke eingereichte Text-Version.

Zweistufiges Verfahren

Einige Kritik gab es in der Stadtverordnetenversammlung zum Verfahren. So vermisste beispielsweise Sebastian Gellert (SPD/WiW) die Ursprungsvorlage. Ferner hätten in der Ausschusssitzung lediglich zwei Mitglieder für das Papier gestimmt. Thomas Gill (SPD/WiW) war der Auffassung, dass die Verwaltung die Vorlage einbringen müsste. Zudem hätte man vor der Verabschiedung der Satzung das Votum der Bürger einholen müssen, so Gill.

Im Vorfeld der Durchführung beitragspflichtiger Straßenbaumaßnahmen wird es künftig ein zweistufiges Beteiligungsverfahren geben. Die erste Befragung erfolgt demnach vor der Aufstellung des Haushaltsplans und wendet sich an Anwohner, die von den beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen betroffen sind. Sie werden dabei über die Höhe der zu erwartenden Kosten sowie über die voraussichtliche Höhe des auf ihr Grundstück entfallenden Beitrags informiert. Nach Abschluss der ingenieurtechnischen Vorplanung gibt es dann eine erneute Befragung. Auf einem Schein können die betroffenen Grundstückseigentümer ankreuzen, ob sie mit der Straßenbaumaßnahme einverstanden sind oder nicht. Die Frist für die Zurücksendung beträgt mindestens vier Wochen. Die einfache Mehrheit der abgegebenen und gültigen Befragungsscheine entscheidet über das Ergebnis der Befragung.

Für den Fall, dass die Straßenbaumaßnahme abgelehnt wird, muss die Stadtverordnetenversammlung über die Fortführung der Planung und die Durchführung des Vorhabens entscheiden. Wenn sich das Gremium für eine Fortsetzung entscheidet, sei dies zu begründen und den Beteiligten der Befragung mitzuteilen.

"Wir sind sehr froh, dass zu guter Letzt unsere wichtigsten Forderungen doch noch erfüllt sind", sagte Wolfgang Reichert von der Interessengemeinschaft Werneuchen-Stienitzaue. Sie hatte das Bürgerbegehren organisiert und mit ehrenamtlichen Helfern durchgeführt. Das Bürgerbegehren war von rund 2000 Werneuchenern unterstützt, später aber vom Landkreis Barnim für rechtlich unzulässig erklärt worden. Reichert betonte, dass man ohne den Druck der Bürger noch nicht so weit wäre. Ein Wermutstropfen sei jedoch die Tatsache, dass die Stadtverordneten weiterhin das letzte Wort haben. Sie könnten sich per Beschluss über ein Nein der Bürger hinwegsetzen.

Nach Angaben der Interessengemeinschaft hatte – nachdem sich durch die Kommunalwahl im Mai die Mehrheitsverhältnisse geändert hatten – die Fraktion Die Linke allein das mehrfach überarbeitete Dokument vorgelegt.

"Mit der neuen Satzung haben wir jetzt zwar eine Notbremse für die Bürger, wenn ihnen viel zu hohe Kosten aufgebürdet werden sollen. Eine faire, gerechte, technisch sinnvolle und soziale Lösung für die Instandsetzung der 15 Kilometer Sandpisten steht aber weiterhin aus", erklärte Reichert.