Hans-Joachim Haarbrandt

Eberswalde Die Eberswalder zeigten von Beginn an, dass sie Spitzenreiter VfL Potsdam II einen heißen Fight liefern wollten. Obwohl das Aufgebot des 1. SV Eberswalde wieder überschaubar war. Neun Spieler aus der ersten Mannschaft, darunter nur ein Torhüter, standen Trainer Dirk Ehrlich zur Verfügung und so war er erneut auf Hilfe aus der zweiten Mannschaft angewiesen. Für den fehlenden Klaus-Thomas Kowalsky rückte Lukas Boldt ins Aufgebot.

Nach knapp zwei Minuten waren es dann auch die Gäste, die durch Robin Wielsch 1:0 in Führung gingen. Die Chance zum Ausgleich ließen die Potsdamer aber ungenutzt, weil der wieder überragende Eberswalder Torhüter Jonas Nagy den ersten Siebenmeter des 1. VfL entschärfte.

Es war von Beginn an ein sehr kampfbetontes Spiel der beiden Spitzenteams der Verbandsliga Staffel Nord. In den ersten 10 Minuten gab es drei Siebenmeter sowie jeweils zwei Verwarnungen und zwei Zeitstrafen. Nach den Eberswaldern Führungen (2:1, 3:2 und 4:3) konnten beim Spielstand von 5:4 die Gastgeber erstmals die Führung übernehmen, doch die holten sich die Barnimer schnell zurück.

Bis zur Halbzeitpause blieb es weiterhin eng, die Eberswalder blieben aber vorn. Nur zwei Mal konnten die Gäste zwei Tore Differenz heraus werfen. Beim Halbzeitpfiff führte der 1. SV mit 12:11.

Eberswaldes Coach Dirk Ehrlich konnte seinen Spielern in der Pause keine Vorwürfe machen, denn sie hatten ihre Vorgaben gut umgesetzt. Die Deckung gestattete dem Spitzenreiter nur elf Tore in der ersten Halbzeit. Deshalb gab er die Devise aus: Konzentriert dort weitermachen, wo man in der ersten Halbzeit aufgehört hatte.

Es blieb auch mit Beginn der zweiten Halbzeit ein weiter äußerst hart umkämpftes Spiel. In den ersten 10 Minuten der zweiten Hälfte gab es sechs Siebenmeter und drei Zeitstrafen. Die Eberswalder nutzten jetzt ihre Möglichkeiten und konnten nach 38 Minuten ihren Vorsprung auf vier Tore ausbauen (12:16). Die Potsdamer gaben diese Partie aber noch lange nicht verloren und kamen durch einen 6:1-Lauf zur eigenen 18:17-Führung.

Es waren noch 12 Minuten zu spielen und es war immer noch keine Entscheidung gefallen. Die Spielstände blieben weiter knapp und die Führung wechselte. Sieben Minuten vor dem Ende zogen die Gäste wieder mit 20:19 in Front. Der Spitzenreiter konnte jetzt nur noch die jeweilige Führung der Eberswalder egalisieren. Beim 21:20 blieb Jonas Nagy erneut Sieger beim Siebenmeterduell. Trotzdem kam der VfL anschließend zum 21:21-Ausgleich. In den letzten zwei Minuten wurde es für den 1. SV noch einmal kritisch. Nachdem Lukas Boldt sein Team mit 22:21 in Führung gebracht hatte, kassierte Robin Wielsch eine Zeitstrafe und die Eberswalder mussten den Rest der Spielzeit in Unterzahl beenden. Alles deutete auf ein Unentschieden hin, doch Julian Kuhlmann erlöste mit dem 23. Treffer sein Team und die mitgereisten Fans.

Lob für den Torhüter

Mit dem 23:21 holten sich die Eberswalder einen unerwarteten, aber verdienten Sieg beim Spitzenreiter VfL Potsdam II und fügten ihm die ersten Minuspunkte zu. Trainer Dirk Ehrlich war dann nach dem Spiel sehr mit seinen Spielern zufrieden: "Die Wechselwirkung zwischen Torwart und Deckung hat sehr gut funktioniert und Torhüter Jonas Nagy war wieder ein sicherer Rückhalt. Lukas Boldt hat sich gut in das Team der ersten Mannschaft eingefügt."

Am kommenden Samstag haben die Eberswalder nach zwei Auswärtspartien wieder ein Heimspiel. Mit Chemie Premnitz erwartet der 1. SV das Team, bei dem das Hinspiel nicht zustande gekommen war. Die Premnitzer stehen zwar nur auf auf dem vorletzten Tabellenrang, aber die Mannschaft von Dirk Ehrlich sollte den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Eberswalde: Jonas Nagy, Robin Wielsch (5/3), Robin Ludwig (1), Julian Kuhlmann (2), Niklas Schwandt (2), Moritz Assmann (7/1), Daniel Rethfeldt, Max-Connor Schäfer (4), Max Zantow, Lukas Boldt (2)