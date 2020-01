Edgar Nemschok

Altlandsberg (MOZ) Am Ende wurde die Partie des MTV Altlandsberg gegen den VfV Spandau zu einer deutlichen Angelegenheit für den Gastgeber. Nachdem es in den vergangenen Wochen nicht ganz so gut lief – das Finale um den Brandenburger Landespokal wurde nicht gewonnen, das Ligaspiel beim Ludwigsfelder HC ging mit 22:25 verloren –, war es höchste Zeit, wieder etwas für die Altlandsberger Handball-Seele zu tun. Der VfV war an diesem Abend ganz offensichtlich der richtige Aufbaugegner.

"Wir werden es heute schnell machen", sagte mit einem Lächeln auf dem Gesicht MTV-Trainer Ralf Böhme kurz vor Beginn der Partie. Alle wollten nämlich nach Hause, wurde doch im Fernsehen das Spiel im Rahmen der Europameisterschaft Deutschland gegen Kroatien übertragen.Und tatsächlich, Böhme nahm nur eine Auszeit während der gesamten Partie.

Das lag aber auch daran, weil seine Mannschaft den Gegner voll im Griff hatte und Korrekturen durch den Trainer eigentlich nicht notwendig waren. Schon zur Halbzeit lag der Gastgeber deutlich mit 16:8 in Front.

VfV versucht einiges

Spandau versuchte einiges, um die Altlandsberger in ihrem Angriffsdruck zu stören. Teilweise gab es Manndeckung oder sie versuchten es mit offensiver Abwehrarbeit. Vor allem Philip Höhna blühte regelrecht auf und warf fünf Tore. Dazu kam aber, das die MTV-Abwehr sehr gut stand – vor allem mit Torwart Philipp Pohl. Drei ganz starke Paraden gleich zu Beginn des Spiels ließen die Altlandsberger immer sicherer aufspielen. Nur Mitte der zweiten Halbzeit ließen die Männer aus Altlandsberg kurzzeitig ein wenig nach. Spandau konnte den Abstand kurzzeitig auf sechs Tore Rückstand verkürzen. Böhme sprach da schon von einem "zähen Ringen", brauchte sich jedoch keine Sorgen machen, dass seine Mannschaft noch irgendwie in Gefahr kommen würde. Florian Riegler und Marco Leupert spielten nun stark auf.

Trabelsi setzt Schlusspunkt

Den Schlusspunkt in der Partie setzte wieder einmal einer der Besten im MTV-Dress, Ridha Trabelsi. Er verwandelte sicher einen Siebenmeter und den gegen einen der Besten der Berliner: Torhüter Raphael Walter.

Für die Altlandsberger steht am Sonnabend schon der nächste schwere Brocken auf dem Plan. Es geht zum Derby in die Löcknitz-Sporthalle nach Grünheide.

MTV Altlandsberg: Philipp Pohl, Kevin Deisting – Dominique Henschel, Florian Riegler (5), Toni Steven Schäl (2), Dominic Witkowski (3), Philip Höhna (5), Ridha Trabelsi (7), Fabian Plaul (2), Marco Leupert (6), Dennis Bellmann (1)