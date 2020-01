Oliver Schwers

Prenzlau Die Pürzelprämie der Uckermark ist erfolgreich: Derzeit erlegen die Jäger im Landkreis das Vierfache der sonst üblichen Strecke. Zweimal in der Woche nimmt das Veterinäramt der Kreisverwaltung die Pürzel – die Schwänze der geschossenen Wildschweine – samt Blutproben der Tiere entgegen. Während nach einem Wochenende sonst zwischen 100 bis 150 Proben geliefert werden, sind es jetzt bis zu 400.

Für jeden Pürzel gibt es 25 Euro. Diese Sonderprämie hat der Landkreis als Vorsorgemaßnahme gegen die Afrikanische Schweinepest erlassen. Aufgrund der akuten Seuchengefahr soll soviel Schwarzwild wie nur irgend möglich geschossen werden. Die Schweinepest wütet in Polen und steht in Höhe des südlichen Brandenburgs etwa 20 Kilometer vor der deutschen Grenze. Sollte sie hierzulande irgendwo auftauchen, muss sofort eine Sperrzone um den betreffenden Bereich eingerichtet werden. Das hat einschneidende wirtschaftliche Folgen auf dort ansässige Betriebe, aber auch auf die Einwohnerschaft.

Kreis zahlt Pürzelprämie

Die Jäger haben die Gefahr erkannt und dezimieren, was das Zeug hält, notfalls auch mit Fallenfanganlagen. "Es wird deutlich mehr erlegt als in anderen Jahren", bestätigt Amtstierarzt Dr. Achim Wendlandt. "Schon Ende 2019 sind die Jäger sehr fleißig gewesen." Als Beweis für ein erlegtes Tier dienen nicht nur die Blutprobe und ein Wildursprungsschein, sondern eben der Pürzel. Die abgegebenen Exemplare werden gezählt und anschließend entsorgt.

Zurzeit laufen im Kreis verstärkt Gesellschaftsjagden. Die dabei erzielte Strecke ist in der Regel recht hoch. Doch auch die Einzeljäger haben auf den Aufruf des Kreises zum verstärkten Schwarzwildabschuss sofort reagiert. Wer deutlich über den Durchschnittswerten der Vorjahre liegt, bekommt auch die Sonderprämie des Landes, und zwar unabhängig von dem Kreiszuschuss.

Nach Schätzungen der Behörden gibt es durchschnittlich etwa zehn Wildschweine pro Quadratkilometer. Damit dürfte die Uckermark auf insgesamt deutlich über 30 000 Tiere kommen. Deren Bestand ist vermutlich in der Zwischenzeit drastisch gesunken. Allerdings hat die starke Bejagung auch eine Kehrseite: Die Wildpreise sind im Keller, die Tiefkühltruhen voll. Die Jäger haben bereits Probleme, das Fleisch loszuwerden, weil einfach zu viel auf dem Markt ist. "Was uns hier fehlt, ist eine eigene größere Veredelung für das in ganz Deutschland begehrte Wildfleisch", sagt Dr. Achim Wendlandt. "Wir müssen uns eine bessere Vermarktung überlegen." Dies funktioniere in anderen Regionen schon und bringe wesentlich mehr Geld.

Wildzaun noch nicht installiert

Gegen Wildschweine, die aus Polen übersetzen und dabei durch die Oder schwimmen, soll künftig ein Wildzaun helfen. Der ist zwar lange angekündigt, steht aber noch nicht. Der Aufbau soll ab Frankfurt (Oder) Richtung Norden erfolgen und alle Abschnitte von Märkisch Oderland, Barnim und die Uckermark umfassen.

Auch die Jäger bleiben aufgefordert, nicht nachzulassen. Allerdings zahlt der Kreis seine Zusatzprämie vorerst nur bis Ende Januar. Sollte die Prämie weiter ausgereicht werden, müsste der Kreistag aufgrund der höheren Summen eine schnelle Entscheidung treffen.