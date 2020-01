Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Selbst als hier noch die Blöcke standen, haben ich keine Autos parken sehen", sagt Heinz Köhler. Der Anwohner und Fotograf steht am verschlossenen Eingang des großen umzäunten Parkplatzes in der Goepelstraße/ Ecke Pflaumenweg. Zwar ist noch erkennbar, dass die Fläche als Parkplatz angelegt worden war. Eine Schicht aus Laub, alten Autoreifen und leeren Flaschen verdeckt die Parkbuchten. "Vom Parkplatz ist aber schon seit Jahrzehnten nichts mehr zu sehen", meint der Rentner. Halb vertrocknete Bäume, allerlei Unkraut und Gestrüpp machen das Areal nicht gerade ansehnlich. "Irgendwann wurde das Ding abgeschlossen. Und vergammelt seitdem", hat Köhler beobachtet.

Die Wohnungswirtschaft (Wowi) habe es als Eigentümer eingezäunt und es wohl teuer vermieten wollen. "Wahrscheinlich hat es nicht funktioniert", mutmaßt der Rentner. Seitdem kümmerte sich niemand mehr um die Fläche in Nord. Und wo Dreck ist, kommt weiterer hinzu, wie man am Unrat sieht.

Der Parkplatz an der Goepelstraße ist im Besitz der Wohnungswirtschaft, bestätigt die Wowi-Pressebeauftragte Franziska Wegner. "Er wurde in den 1970er-Jahren gebaut, um Parkmöglichkeiten für die damaligen Neubauten zu schaffen", so Wegner. Zunächst sei die Fläche öffentlich gewesen. Die Wowi ließ später den Parkplatz einzäunen, die Flächen wurden an Wowi-Mieter und Mieterinnen vermietet. Mit dem Abriss in diesem Stadtteil seien andere Flächen zum Parken genutzt worden, der Bedarf sei zurück gegangen.

Als Abstellmöglichkeit hat die Fläche an der Goepelstraße nach Wowi-Sicht ausgedient. "Auch für eine anderweitige Nutzung, beispielsweise als Park&Ride oder für das Abstellen größerer Fahrzeuge, gibt es aktuell keinen Bedarf", meint Wegner.

Aktuell ist die Fläche in Nord im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK) weiterhin als Parkplatz vorgesehen, genauer: im Integrierten teilräumlichen Konzept (ITK) für den Stadtteil Nord. Die Wohnungswirtschaft könnte sich auch vorstellen, diesen Bereich städtebaulich weiterzuentwickeln. So wird aktuell ein Entwurf für den Neubau von Doppelhäusern vorbereitet, "die Bauvoranfrage dafür wird nach Fertigstellung gestellt", sagt Wegner.

Die Wowi konzentriere sich weiterhin auf die Instandhaltung und Modernisierung des bestehenden Wohnraums im gesamten Stadtgebiet. Ein Neubau komme nur unter ganz bestimmten Voraussetzung infrage. "Einerseits könnte ein Neubauprojekt an dieser Stelle einen städtebaulichen Anreiz auch für andere schaffen, diesen Stadtteil weiter zu entwickeln und aufzuwerten", erklärt Wowi-Geschäftsführer Jan Eckardt. Andererseits würde damit die Angebotslücke geschlossen werden, die aktuell beim Anmieten von Häusern mit kleinen Gärten bestehe, so Eckardt. Eine Entscheidung dazu könne aber erst nach Prüfung der Sachlage erfolgen. Es sei beispielsweise auch denkbar, das Grundstück samt Wohnanlagen-Konzept an einen anderen Bauträger zu verkaufen.

Fläche als Bauland möglich

Das sieht Heinz Köhler ähnlich. "Hier könnte man doch toll drei Eigenheime bauen", findet er. Platz genug ist vorhanden. Und neben der Nutzung der leeren Fläche sehe die Ecke am Pflaumenweg endlich wieder gepflegt und ordentlich aus.