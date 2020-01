Thomas Berger

Rüdersdorf (Freier Autor) Seit dem 1. Januar gilt in Rüdersdorf die neue Friedhofsordnung, die von den Gemeindevertretern noch in der letzten Sitzung des abgelaufenen Jahres beschlossen worden war. Die diversen Änderungen des Regelwerks kommen vor allem mit mehr Freiheiten und erweiterten Angeboten den Nutzern sehr entgegen. So wurden die bisherigen Richtlinien zur Grabgestaltung gelockert, und wer von verbleibenden Vorgaben im Einzelfall abweichen möchte, kann auch dies per Antrag leichter in die Wege leiten.

Insgesamt hat die Gemeinde die Chance ergriffen, im Zuge der Neufassung des brandenburgischen Bestattungsgesetzes auch das kommunale Regelwerk zu überarbeiten, an aktuelle Bedürfnisse und geänderte Anforderungen anzupassen. Von Bürgern eingebrachte Ideen, Wünsche und Vorstellungen sind dabei weitgehend berücksichtigt worden.

Separat in die geänderte und auch umfassender gewordene Friedhofsordnung aufgenommen wurden "auf vielfachen Wunsch" auch die Sternenkinder-Gemeinschaftsanlage, die Baumgemeinschaftsanlage sowie die ehemaligen Erbpachtgrabstätten als "Grabstätten in besonderer Lage".

"Bei Erwerb einer Grabstätte mit Nutzungsrechten werden die Gebühren für die spätere Beräumung bei Vertragsabschluss erhoben und die Gemeinde ebnet (beräumt) die Grabstelle nach Ablauf ein. Somit sind mit Vertragsabschluss alle Kosten komplett beglichen und der Nutzer muss keine weiteren Veranlassungen treffen", heißt es aus der Verwaltung zu einer der Neuerungen, die für den Bürger vieles leichter und praktikabler machen sollen.

Die generelle Nutzungszeit der Halle für die Trauerfeier ist von einer halben auf zweieinhalb Stunden erhöht worden, dafür gibt es nun mehr Spielraum für jene, die Grabstätten in der Laufzeit verlängern wollen. Statt sich gleich auf 15 oder 20 Jahre zu binden, können nun jederzeit Verlängerungen um fünf oder zehn Jahre beantragt werden. Die gesetzliche Ruhezeit für Urnen von 20 Jahren, die bislang galt, hat sich auf 15 Jahre verkürzt. Außerdem ist der Erwerb von Wahlgrabstätten vor dem Ableben für fünf oder zehn Jahre möglich. Und waren dort bislang als Erstbelegung nur Erdbestattungen zulässig, so gilt dies künftig auch für Urnen. Selbst auf Doppelgrabstellen kann damit unterschiedlichen Bestattungswünschen von Partnern nachgekommen werden, wie es in der Erklärung heißt. Die Vorgaben zur Beschaffenheit von Särgen, Urnen und Ausstattungsmaterial sind umweltgerecht angepasst worden.

Breite Zustimmung

Die Gemeindevertreter hatten nach dem entsprechenden Vorlauf in der Erarbeitung der neuen Friedhofsordnung keinen Bedarf an zusätzlichen Diskussionen, ohne Gegenstimme bei nur einer Enthaltung ging die Neufassung durch. Wer alle geänderten Punkte des Regelwerks im Einzelnen nachlesen möchte, der kann dies auf der Internetseite der Gemeinde unter dem Stichwort "Friedhofswesen" tun. Dort sind zur besseren Übersichtlichkeit thematische Informationsblätter eingestellt. Nachfragen bei etwa auftretenden Unklarheiten sind auch bei der zuständigen Sachbearbeiterin unter Tel. 033638 85-107 oder diana.helbig@ruedersdorf.de möglich.