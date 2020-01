MOZ

Seelow (MOZ) Der Kreisverband der Partei Die Linke Märkisch--Oderland hat den 53-jährigen Niels-Olaf Lüders mit 97 Prozent zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der Rechtsanwalt aus Strausberg tritt die Nachfolge von Bettina Fortunato aus Seelow, an. Zudem wurde weitere Mitglieder in den neuen Kreisvorstand sowie die Delegierten für bevorstehende Landes- und Bundesparteitage. Bettina Fortunato dankte allen Aktiven für die geleistete gemeinsame Arbeit vor allem in den Wahlkämpfen. Niels-Olaf Lüders kündigte an, dass künftig die inhaltliche Arbeit vornehmlich von den Ortsverbänden getragen werden soll wie bereits innerhalb der traditionellen Friedenswoche um den Weltfriedenstag am 1. September herum.

Die Landesvorsitzende Anja Mayer setzte sich dafür ein, sich zusammen gegen militärische Machtdemonstrationen laut, kreativ und bunt zu stellen. Zurzeit sei die Partei dabei, die Ursachen für die Wahlniederlagen zu analysieren. Die Linke sei die einzige Partei, die die vier großen Bedrohungen: soziale Spaltung, Klimakatastrophe, Faschismus und Krieg beantworten könne, so Anja Mayer.