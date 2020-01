Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Nachdem die Stadtverordneten im Dezember den Archivneubau an der alten Post abgelehnt haben, prüft die Stadt alle in Frage kommenden Optionen, erklärte Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Einzelne Stadtverordnete und Rainer Texdorf, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Tiefbau, hätten Mitte Dezember zusammen mit einem Architekt die Pläne für den Bahnhof als möglichen Bibliotheksstandort von 2012 aus der Schublade geholt. Zur Stadtverordnetenversammlung im Februar kündigte der Bürgermeister eine Studie mit Zeichnungen und finanziellen Auswirkungen an. Zu den Risiken wie Statik und Brandschutz werde die Stadt die Fachplaner konsultieren. Der Planer habe wegen der aktuellen Entwicklungen am 8. Januar einen Baustopp für den ersten Bauabschnitt im Bahnhof ausgesprochen. "Den habe ich aufgehoben", sagte Lehmann. Denn die Diskussionen und Entwicklungen seien noch nicht durch Beschlüsse untersetzt, sie rechtfertigen keinen Abbruch. Und die Stadt stehe bei den Baufirmen und künftigen Mietern in der Pflicht.

Die Stadt überprüfe alle Optionen: Bibliothek und Archiv im Postgebäude ohne Anbau, Bibliothek im Bahnhof, Archiv im leerstehenden Gebäude hinter dem Rathaus, Bibliothek bleibt am jetzigen Standort und wird ertüchtigt, Verkauf des Postgebäudes mit Investitionsverpflichtung und noch festzulegender Nutzung.