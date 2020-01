BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Stadt Brandenburg an der Havel lädt am Mittwoch, 22. Januar, um 17 Uhr zu einer Bürgerversammlung zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Wohnquartier Alte Ziegelei" in der Neustädtischen Wassertorstraße. Damit soll Öffentlichkei gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch vor der Erarbeitung der Entwurfsunterlagen zum Bebauungsplan Gelegenheit bekommen, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planungen zu informieren sowie Anregungen vorzubringen.

Die zu beplanende Fläche hat eine Größe von ca. 0,7 Hektar und umfasst die Flurstücke 14, 47, 49 und 50 sowie das Flursstück 11 teilweise aus der Flur 5 innerhalb der Neustadt Brandenburgs.

Die Bürgerversammlung findet in der Stadtverwaltung, Klosterstraße 14, im Raum A 306 (3. Etage, Gebäudeteil A) statt.