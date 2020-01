Jürgen Liebezeit

Borgsdorf (MOZ) Nach drei Monaten ist der Borgsdorfer Thomas von Gizycki im Potsdamer Landtag angekommen. Inzwischen hat der bündnisgrüne Landtagsabgeordnete eine gut gefüllt 50-Stunden-Woche. Aber darüber beklagt er sich nicht. "Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist ein Luxus, den ich wertschätze", sagt er. Der 56-Jährige zog im September 2019 über den zehnten Platz der Landesliste der Bündnisgrünen in den Landtag ein.

Präsenz zeigen

Für seine vierjährige Amtszeit hat er sich viel vorgenommen. Er will vor allen Dingen Präsenz vor Ort zeigen und mit den Menschen das Gespräch suchen. Er will nicht nur regelmäßige Sprechstunden anbieten, sondern mit kreativen Ideen und Formaten "unsere Politik ins Land tragen". Thomas von Gizycki betreut mit seinem Oranienburger Fraktionskollegen Heiner Klemp vom künftigen Wahlkreisbüro in Oranienburg aus nicht nur den Wahlkreis Oberhavel. Die beiden kümmern sich zudem noch um die Stadt Brandenburg/Havel und den Kreis Potsdam-Mittelmark. Dort haben die Brandenburger Bündnisgrünen kein Mandat erreicht.

Inhaltlich will der Borgsdorfer, der Mitglied der Stadtverordnetenversammlung bleibt, mehrere Schwerpunkte setzen. Wichtig ist ihm, die Mobilitätswende auf den Weg zu bringen. "Inzwischen ist hoffentlich allen klar, dass wir massiv in den öffentlichen Personennahverkehr investieren müssen." Er will sich für den 10-Minuten-Takt auf der S-Bahn-Linie 1 und einen halbstündigen Takt beim Regionalexpress 5 einsetzen, das Radwegenetz in der Region ausbauen und an Berlin anbinden, in Birkenwerder das Regionalbahnangebot ausweiten sowie den S-Bahnanschluss von Velten realisieren. Der finanzpolitische Sprecher seiner Fraktion will die Projekte unter anderem auch aus dem umstrittenen Zukunftsfond, den sich die Kenia-Koalition gegönnt hat, finanzieren. Es kann sich beim Radwegebau an Landesstraßen aber auch eine Kostenteilung von Kommunen und Land vorstellen. "Das sind alles keine neuen Ideen, aber jetzt müssen wir sie angehen", blickt er auf seine To-Do-Liste. Von Gizycki, der übrigens mit der Bahn zur Arbeit fährt, will dabei auch über Parteigrenzen hinweg arbeiten. So ist zum Beispiel ein Treffen der Landtagsabgeordneten aus Oberhavel geplant, um zu eruieren, bei welchen Projekten alle an einem Strang ziehen können.

Vorsitzender im BER-Ausschuss

Der bündnisgrüne Finanzexperte ist auch zum Vorsitzenden des BER-Sonderausschusses des Landtages gewählt worden. Zu diesem Job kam der Borgsdorfer durch seine Sachkenntnis, die er sich vor seiner Wahl als Referent des heutigen Umweltministers Axel Vogel erworben hat. "Um diesen Posten hat sich keiner groß gerissen", blickt er mit Respekt auf die bevorstehende Arbeit in dem Gremium.

Sorgen macht sich von Gizycki um den Wasserhaushalt im Land, der für ihn mit dem Klimawandel zusammenhängt. Er will sich für einen nachhaltigen Wasserverbrauch und für die Wiedervernässung von Mooren einsetzen sowie kommunale Klimaschutzprogramm und den Umstieg auf erneuerbare Energien forcieren. Vorgenommen hat er sich auch, bürokratische Hürden abzubauen und die Digitalisierung in Brandenburg voranzubringen.