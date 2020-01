Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Zum ersten Mal hatte die Abteilung Segeln des Müllroser Sportvereins vor einer Woche zur Neujahrswanderung eingeladen. Und zum ersten Mal konnten die vielen Wanderer auf ihrer Tour rund um den Großen Müllroser See den erneuerten Wanderweg am Westufer nutzen. Denn eine Teilstrecke zwischen dem kommunalen Bootsanleger in der Mixdorfer Straße und dem Fischerwerdel ist im Herbst vergangenen Jahres erneuert worden. Das Ergebnis: Die "Stolperfallen", verursacht durch Baumwurzeln und durch tiefe Unebenheiten im Boden, sind verschwunden. Und der Wanderweg kann jetzt endlich auch von Menschen, die auf Rollatoren oder Rollstühle angewiesen oder sonst nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind, genutzt werden. Und natürlich auch von Frauen und Männern, die einen Kinderwagen mit sich führen.

Auf Initiative der damaligen Zählgemeinschaft aus SPD und Die Linke in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) war die Erneuerung des Wanderweges in den städtischen Haushalt für das Jahr 2019 aufgenommen worden. Ingomar Friebel und Reno Hölzke hatten das Projekt zuvor im Umweltausschuss vorgestellt. 20 000 Euro waren für die Arbeiten eingestellt worden. Im Herbst konnten die Bauarbeiten dann durchgeführt werden – erweitert um eine weitere Baumaßnahme: die Sanierung des von Linden gesäumten Fußweges in der Mixdorfer Straße. Den Auftrag für beide Maßnahmen bekam die Hanse-Grand Bau Nord GmbH aus Selsingen in Niedersachsen – ein auf die Wegesanierung spezia­lisiertes Unternehmen.

Metallbügel gegen Autos

Auf insgesamt 700 Meter Länge sind der Fußweg und der Wanderweg erneuert worden. "In der Mixdorfer Straße haben wir den Fußweg grundhaft ausbauen lassen", erläutert Franziska Nieswand, Mitarbeiterin im Bauamt der Amtsverwaltung Schlaubetal. Die Sanierungsarbeiten hatten Ende September begonnen und waren Ende Oktober 2019 abgeschlossen worden.

Anschließend hat die Hanse-Grand Bau Nord GmbH den Wanderweg am Westufer des Großen Müllroser Sees erneuert. Die Bauarbeiter haben dort einen wassergebundenen Gehweg hergestellt. Diese Arbeiten dauerten von Ende Oktober bis Ende November 2019. Entstanden ist ein ebener und fester Wanderweg, der nun auch problemlos von Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit und mit Kinderwagen genutzt werden kann.

"Die Bauarbeiter haben den Weg wirklich sehr schön gemacht", lobte am Montag Lutz Christoph. Bei sonnigem Winterwetter war der Müllroser mit seiner zwölf Jahre alten Mopshündin Hannah auf dem Wanderweg unterwegs. "Jetzt kommt man hier endlich nicht mehr ins Stolpern." Einen Wunsch hat er aber noch: "An der Sitzraufe am Fischerwerdel sollte ein Papierkorb aufgestellt werden, damit niemand dort seinen Müll hinwirft."

Weil Anlieger befürchteten, dass der neue Weg illegal mit Kraftfahrzeugen befahren werden könnte, wurden an beiden Enden des Ausbaubereichs massive Metallbügel in den Weg eingesetzt.