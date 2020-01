Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Noch immer schauen Passanten beim Durchqueren der Theodor-Fontane-Straße hinauf zu den Fenstern, aus denen am 2. Januar dicke Rauchwolken quollen und fragen sich, wie es der Familie geht – insbesondere der Frau und den beiden Kindern, die per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurden. Den Umständen entsprechend gut, und sie sind dankbar.

"Ich möchte den Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst danken. Sie haben Schlimmeres verhindert", sagt Kanin, sichtlich bewegt. Auch für die Unterstützung, die seine Familie nach dem Brand erhalten hat: "Der Landkreis hat uns unterstützt, das Jobcenter dafür gesorgt, dass wir für die Wohnung, in der wir vorübergehend leben, eine Erstausstattung bekamen. Die Firma, bei der ich als Securitykraft arbeite, bezahlt einen Teil der Miete. Darüber hinaus erhielten wir Kleiderspenden für die Kinder, meine Frau und mich."

Nur Gesundheit zählt

Auf die Frage, was sie sich wünscht, antwortet seine Frau Alaa: "Gesundheit, alles andere ist nicht wichtig." Zwei Tage lag sie im Koma, knapp eine Woche im Krankenhaus. Die Kinder hatten Glück, haben nicht so viel Rauch eingeatmet, weil Alaa sie geistesgegenwärtig mit einer Decke zugedeckt hat. Somit konnten die beiden Mädchen nach anderthalb Tagen das Krankenhaus wieder verlassen. Wie es zu dem Brand gekommen ist, weiß die junge Mutter nicht, einzig an den dicken schwarzen Qualm kann sie sich erinnern und dass die Wohnungstür und das Fenster sich nicht öffnen ließen.

Alaa ist anzusehen, dass sie noch mit den Folgen der Rauchgasvergiftung kämpft. Besonders das Treppensteigen fällt ihr schwer. "Mir fehlt einfach noch die Kraft", bestätigt sie. In dieser Woche steht eigentlich eine Prüfung an: "In Vorbereitung für mein Studium besuche ich einen Kurs. Doch für die Prüfung fühle ich mich noch nicht fit genug." Auch hier wurde geholfen. Sie habe Besuch von Schulmitarbeitern gehabt und kann die Prüfung nachholen, wenn sie wieder ganz gesund ist. Alaa wird, wenn alles nach ihren Vorstellungen läuft, an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt Oder Wirtschaft studieren.

Doch noch beherrscht der Brand ihr Leben. "Meine Eltern machen sich große Sorgen, besonders meine Mama, sie weint viel und wir können uns nicht sehen, nur telefonieren", erzählt sie. Ihre Eltern und Geschwister sind noch im Libanon. Genauso wie sie, wollten sie aus Syrien über den Libanon nach Deutschland kommen. "Und ich kann auch nicht in den Libanon fliegen, weil ich für das Land kein Visum bekomme", so Alaa. Seit ein paar Jahren sei sie hier und habe ihre Eltern seither nicht mehr gesehen. Dennoch blickt die Familie optimistisch in die Zukunft. "Wir ziehen bald um", berichtet Kanin. Noch vor Weihnachten hätten sie ein Angebot für eine neue Wohnung bekommen. Er hofft, dass dann wieder etwas Ruhe einkehrt. Derzeit nimmt die Beschaffung von Papieren und Unterlagen viel Zeit in Anspruch. "Und Alaa und die Kleinen brauchen eine Therapie zur psychischen Aufarbeitung des Brandes", so Kanin. Er erklärt: "Sie haben noch immer Angst, wenn Töpfe auf dem Herd stehen und dampfen."

Polizei ermittelt weiter

Die Ursache für den Brand im Beeskower Fontaneviertel, der zu Beginn des Jahres im dritten Geschoss ausbrach, ist geklärt. "Die zuständigen Ermittler konnten als Brandursache ‚unsachgemäßen Umgang mit offenem Feuer’ feststellen", teilt Kriminalhauptkommissarin Bärbel Cotte-Weiß von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (O.) auf Nachfrage mit.

Das heißt wiederum, dass das Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung fortgeführt wird und auf dem Tisch der Staatsanwaltschaft landen könnte. Zuvor hatten die Brandermittler bereits festgestellt, dass der Brand im Kinderzimmer ausgebrochen ist.