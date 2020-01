René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die "Freunde für Europa" genannte Gruppierung bringt regelmäßig Filme ins Haveltorkino in Rathenow, über die es sich im Anschluss zu reden lohnt. Der Eintritt ist jeweils frei. Zum Auftakt in diesem Jahr wird am Sonntag, 2. Februar, die DDR-Produktion "Einer trage des anderen Last" gezeigt. Beginn ist um 10.00 Uhr. Grundthema dieses von Lothar Warneke gedrehten Films von 1988 ist die Toleranz, so Veranstaltungsorganisator Felix Doepner.

Anfang der 50er Jahre begegnen sich in einem Sanatorium zwei junge Menschen, beide lebensgefährlich an Tuberkulose erkrankt, der eine ein junger Kommunist, Volkspolizist, ein überzeugter Marxist; der andere ein ähnlich junger Mann, ein evangelischer Theologe, angehender Pfarrer, ein nicht weniger überzeugter Christ. Sie müssen sich ein Zimmer teilen. Sie wehren sich dagegen, aber erfolglos. Sie müssen miteinander klar kommen. Der eine hat ein Stalinbild über dem Bett, der andere eine Christusdarstellung.

"Toleranz ist nicht die Stärke der Menschen, besonders wenn sie von ihrer Weltsicht total überzeugt sind. Der Film zeigt, das Toleranz nötig ist, auch wenn es schwer ist, sie zu leben", so Doepner. Für ihn ist erstaunlich, dass dieser Film überhaupt entstehen konnte und gezeigt werden durfte. Der Filmtitel sei ein Zitat aus der Bibel. Bei der Premiere 1988 hätten der SED-Chefideologe Kurt Hager und Bischof Albrecht Schönherr nebeneinander gesessen, so der Wahl-Nennhausener Doepner, der selbst ein Pfarrer im Ruhestand ist.

Die hiesigen "Freunde für Europa" laden am Sonntag, 2. Februar, zum Gedankenaustausch über Toleranz ein – über Toleranz im Allgemeinen und speziell in der politischen Auseinandersetzung.