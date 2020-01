Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Mit der Aktion "One Billion Rising" wird jährlich am Valentinstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen getanzt. Rathenower machen auf diese Weise seit 2013 auf dieses Thema aufmerksam. Auch 2020 ruft der Unabhängige Frauenverein zum gemeinsamen Tanz auf dem Märkischen Platz auf.

"122 Frauen wurde im 2018 getötet, weil sie Frauen waren - Femicid werden solche Tötungen genannt", weiß Catrin Seeger, Leiterin des Frauenhauses im Havelland. Für jede dieser in Deutschland getöteten Frau wollen die Organisatoren des Flashmobs in Rathenow ein Paar rote Schuhe am 14. Februar aufstellen. Daher sucht der Unabhängige Frauenverein, Betreiber des havelländischen Frauenhauses, dringend rote Schuhe. "Gern nehmen wir auch andersfarbige Schuhe, die wir mit roter Lackfarbe aufhübschen", heißt es in einem eigens für die Aktion erstellten Flyer. Die Schuhe können in der Förderschule Spektrum in der Großen Hagenstraße 3 in Rathenow abgegeben werden, Es kann auch ein anderer Übergabeort unter 03385/503615 vereinbart werden.

"One Billion Rising" - eine Millarde erheben sich: weltweit tanzen Frauen, Mädchen aber auch Jungen und Männer für ein gewaltfreies, selbstbestimmtes Leben. In der gemeinsamen Sprache des Tanzes solidarisieren sie sich. Diesen Tanz können die Westhavelländer gemeinsam am 14. Februar auf dem Märkischen Platz zur Unterstützung der Aktion mittanzen. Wer zuvor die Choreografie einüben möchte, kann dies auf zwei Wegen machen. Zum einen kooperiert das Fitnessstudio Familiy Fitness mit den Organisatoren der Rathenower Protestaktion gegen Gewalt an Frauen und bietet einen Workshop am 26. Januar von 10.00 bis 12.00 Uhr an. Zum anderen kann der Tanz Schritt für Schritt auf Youtube angeschaut und nachgetanzt werden. "Viele denken sicher, sie können nicht tanzen und trauen sich daher nicht mitzumachen. Wichtig ist aber mitzumachen, es ist egal, wie man sich bewegt", ermutigt Seeger die Rathenower. Auch Männer sollen mittanzen.