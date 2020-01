Roland Becker

Hennigsdorf Velten (MOZ) Fotograf Ralf Nikolai kann aufatmen. Noch am Freitag vergangener Woche hatte er dieser Zeitung gegenüber die Befürchtung geäußert, dass er sein Fotogeschäft am Hennigsdorfer Havelplatz schließen müsse, wenn Passfotos nur noch in Bürgerämtern angefertigt werden dürfen. "Passbilder tragen 25 bis 30 Prozent zum Umsatz bei. Damit würde eigentlich ein Arbeitsplatz wegfallen. Mein Ladenlokal könnte ich dann nicht mehr aufrechterhalten."

Noch am selben Tag kam die Nachricht, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sein Gesetzesvorhaben zurückgezogen habe, wonach die Fotos nicht mehr vom Profi, sondern in den Bürgerämtern hätten geschossen werden müssen. Laut Stuttgarter Nachrichten prüfe das Ministerium nun "die Zulassung vertrauenswürdiger Fotografen und spezielle Regelungen für eine digitale Übertragung des Passbilds von Fotografen an die Behörden".

Wiesner ist für Rathaus-Lösung

Doch des einen Freud’ ist in diesem Fall des anderen Ärgernis. Edith Wiesner, die im Hennigsdorfer Rathaus den Fachbereich Bürgerdienste leitet, hatte Seehofers Plänen durchaus positive Seiten abgewinnen können. Pro Monat werden bei ihren Kollegen rund 200 Pässe und Personalausweise beantragt. Bislang müsse jedes mitgebrachte Foto gescannt werden, ehe es mit den Unterlagen zur Bundesdruckerei geschickt werden kann. "Beim Scannen kann die Qualität leiden", meint sie. "Wir würden solch ein Gesetz ausdrücklich begrüßen", versichert sie und fügt hinzu: "Das hätte für alle Vorteile: sowohl für den Bürger als auch für die Verwaltungsmitarbeiter." Aus ihrer Sicht würden höhere Sicherheitskriterien bezüglich des Fälschens von Fotos durchgesetzt, es gäbe keine Qualitätsverluste und eine schnellere Bearbeitung. Sie geht davon aus, dass für den Fotoservice im Rathaus kein zusätzliches Personal nötig sei.

Fotograf Nikolai bezweifelt, dass sich das alles so ideal und problemlos in den Bürgerämtern umsetzen ließe. "Wir wissen aus Erfahrung, wie schwierig es manchmal ist, ältere Leute zu fotografieren, oder auch Kinder und Babys für Kinderausweise." Auch bedürfe es eines Fachwissens, was bei einem Brillenträger zu beachten ist, damit das Bild den biometrischen Anforderungen entspricht. Solch ein Foto müsse aus einem ganz bestimmten Winkel aufgenommen werden. "Wie will die Stadt das organisieren?", fragt Nikolai und fügt hinzu, dass er bei Bedarf auch Fotos in Krankenhäusern und psychiatrischen Kliniken aufnimmt. Wiesner lässt sich durch solche Probleme nicht aus der Ruhe bringen. "Hilfe zu geben, das machen wir doch gern", reagiert sie auf die Frage nach Aufnahmen, die einen höheren Aufwand erfordern.

Während die Pflicht nun gefallen zu sein scheint, Passfotos nur in den Behörden aufnehmen zu lassen, besteht aber die Möglichkeit dazu. In Velten wird darüber gerade im Stadtparlament diskutiert. Die SPD hatte bereits vor Monaten den Antrag gestellt, dass ein solcher Fotoservice im städtischen Einwohnermeldeamt eingeführt werden soll. "Das spart Zeit, Geld und zusätzliche Wege", heißt es im SPD-Antrag. Zudem werde der gesamte Vorgang des Beantragens damit komplett papierlos. Im Oktober beauftragte der Sozialausschuss die Verwaltung, eine fachliche Stellungnahme einzuholen. Die liegt nun in Form eines dreiseitigen Papiers des von Kristina Wolf und Stefan Gansel betriebenen Veltener Geschäfts SG Fotografie vor. Ähnlich wie der Hennigsdorfer Fotograf verweisen sie darauf, dass ein Automat oder ein Verwaltungsmitarbeiter nicht den Service eines Fotografen bieten können. Das fange damit an, dass die Fotos ohne Zeitdruck entstehen können, dass kleine Fehler im Bild beseitigt werden und die höheren Anforderungen an die Aufnahmen mit Babys und Kindern erfüllt werden. Im Sozialausschuss wurde jüngst empfohlen, dass die Verwaltung nun prüfen soll, welche Vor- und Nachteile sie in dem neuen Service sehen würde.

Mit der Rücknahme des angekündigten Gesetzes haben die Profi-Fotografen Zeit gewonnen. Eine auf Dauer sichere Bank sind die Passbilder für sie allerdings auch nicht. Fachbereichsleiterin Wiesner dazu: "Schon heute bietet die Hennigsdorfer Filiale der Drogeriekette DM den Service für biometrische Fotos an."