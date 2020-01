Immer was Neues: Mathias Trabandt und Goedele Matthyssen von der Confiserie Felicitas aus der Niederlausitz bieten auf der Grünen Woche Schokolade in Maiskölbchen-Form an. © Foto: Maria Neuendorff

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Der Gemeinschaftsstand des Landkreises Ostprignitz-Ruppin ist am Montag für Häppchenjäger der Grünen Woche wie ein Fünfer im Lotto. Auf einem Holzbrett liegen fette Brotscheiben bereit. Mit einem großen Messer schneidet Janett Mussel dicke Scheiben von einer 1,20 Meter langen und zwölf Kilo schweren Salami mit Senfkörnern ab. Es ist Brandenburg-Tag auf der weltgrößten Ernährungsmesse in Berlin. Zur Feier des Tages darf jeder umsonst zugreifen. Und Ortsvorsteherin Janett Musse hat sich freiwillig zum Schnippeln gemeldet, um gleichzeitig Werbung für das Dorf- und Erntefest zu machen, das am 12. September in ihrem Ortsteil Wulkow, neun Kilometer von Neuruppin, stattfindet.

"Wir nutzen die Messe, um Neukunden zu uns in die Region zu ziehen", sagt auch Jörg Ribbe, von dem die Salami stammt. Der Fleischermeister aus Wusterhausen/Dosse hat dazu gleich mehrere Flyer von Touristenattraktionen dabei. "Wir sind die einzigen aus unserer Gemeinde, die sich hier präsentieren, da habe ich gesagt, gebt mir eure Broschüren, ich verteile sie", sagt der 34-Jährige. So wirbt Ribbe nun nicht nur für seine Wurstspezialitäten, sondern auch für das Wulkower Wegemuseum und den neuen autonomen Bus, der im Rahmen eines Forschungsprojekts durch seinen Ort fährt. "Ansonsten kann man uns auch ganz gut mit der Ferkeltaxe erreichen, sagt der Brandenburger, der damit die Mini-Züge der Prignitzer Eisenbahn meint.

Die Kraatzer Agrar-GmbH aus Oberhavel dagegen will mit ihrer Milchtankstelle Autofahrer auf dem Weg an die Ostsee von der B96 runter zu ihrem Hofladen locken. Die unbehandelte Rohmilch mit einem Fettanteil von 4,2 Prozent, die es nun auf der Grünen Woche zu kosten gibt, ist so schön kühl und vollmundig, dass sie wirklich Lust auf mehr macht. "Massentierhaltung, Glyphosat sind Schlagwörter, die derzeit durch die Gesellschaft gehen", sagt Pflanzenbauleiter Hans Frodl. Mit der Einladung zu Führungen durch die Ställe und Weiden im 400-Seelen-Dorf Kraatz will er Verbrauchern zeigen, dass auch ein konventioneller Viehbetrieb auf die natürlichen Kreisläufe achtet.

Ein paar Schritte weiter in der frisch umgebauten Messehalle 21a lockt Teltow-Fläming mit Bratkartoffel-Brot und Baruther Goldstaub (Wein) und sucht nebenbei noch einen Landarzt. Im "Radlerparadies Prignitz" werden am Vormittag schon Kurze aus der "Gans"-Manufaktur gekippt. Der Gin wird seit 2018 aus Haferstroh, Apfelbeeren, Akazienblüten und Gänseblümchen destilliert. Der Name ist den Gänsen gewidmet, die für die Errichtung der Brennerei weichen mussten.

Die Wasserbüffel an der Burg Storkow dagegen haben auf einer elf Hektar großen Wiese so viel Platz, dass Touristen sie manchmal gar nicht zu Gesicht bekommen. Die Grasfresser dienen hauptsächlich der Landschaftspflege, erfährt man am Gemeinschaftsstand von Oder-Spree. Nur alle paar Monate werde ein Tier geschlachtet. Dann braten die Köche vom Burg-Caterer Lücks kleine, aber feine Wasserbüffel-Burger, die es nun für 2,50 Euro zu kosten gibt. Das Ganze können Grüne-Woche-Besucher mit einem "Willi-Walker-Kräuterschnaps" aus dem Naturpark herunterspülen.

Im Havelland besteht das Männerfrühstück aus einer Schmalzstulle, einer Mettschnitte und einem Bier. Die Dreier-Kombi ist in Kleinformat für drei Euro zu haben. Für die Nachspeise empfiehlt sich ein Besuch der Confiserie Felicitas. Am Stand der Niederlausitzer Chokolatiers gibt es die handgefertigten Präsente aus belgischem Mandelnougat und Karamell nun auch als Maiskölbchen in Gläsern zu kaufen. Während viele Aussteller die neue Brandenburg-Halle eher als steril emfinden, lobt Felicitas-Chefin Goedele Matthyssen das moderne Ambiente. "Es ist nun alles viel übersichtlicher und es herrscht jetzt weniger Gedränge."