Frank Groneberg

Mixdorf (MOZ) Nach der Stadt Müllrose und deren Bürgermeister vor einer Woche hat am vergangenen Wochenende auch der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Mixdorf, Dieter Mutke, zum Neujahrsempfang eingeladen. Dieser fand am Sonnabend zum ersten Mal in der im vergangenen Jahr wiedereröffneten Gaststätte "Krug zum Schlaubetal" statt.

Zu Beginn stellte sich die Sektion Taekwondo des Sport- und Freizeitvereins Mixdorf 1995 den Gästen des Empfangs vor. Die jungen Kampfsportler, die ihre Sektion auch "Schlaubetalfighter" nennen, zeigten Übungen aus ihrem Trainingsrepertoire und zerschlugen dabei auch mehrere Bretter mit Händen und mit Füßen. "Die Sektion Taekwondo hat sich sehr schön präsentiert", lobte Bürgermeister Dieter Mutke. Und er kündigte an, dass die "Schlaubetalfighter" am Wochenende 14. bis 16. August ihr nächstes Trainingslager in Mixdorf durchführen werden. "Das machen die Sportler sehr professionell", weiß er, "im Sommer vergangenen Jahres hatten sie sogar einen Großmeister aus Korea als Lehrmeister zu Gast."

Dank an Marlies Janisch

In seiner kurzen Ansprache dankte Dieter Mutke seiner Amtsvorgängerin. "Mein Dank gilt ausdrücklich Marlies Janisch", betonte er, "ohne ihre jahrelange engagierte Arbeit wäre Mixdorf heute nicht das, was es für uns alle ist." Aktuell habe Mixdorf gut 900 Einwohner, erläuterte der 2019 gewählte Bürgermeister, "die Zahl ist stabil". Ein paar Einwohner werden in den kommenden Monaten noch dazukommen. Zum einen, weil derzeit einige Parzellen für die Wohnbebauung erschlossen, einzelne Häuser im Bau sind. Zum anderen, weil auch 2020 im Dorf Nachwuchs erwartet wird. "2019 hatten wir drei Neugeborene – für dieses Jahr sind schon jetzt ein paar mehr in Aussicht."

Konzert mit "Tear Park" im Juni

Schon jetzt freut sich Dieter Mutke auf den nächsten kulturellen Höhepunkt im Dorf. Am 6. Juni gibt die Band "Tear Park" – ein Projekt des Gitarristen, Pianisten und Komponisten Bernd Spickenagel – mit Musik aus eigener Feder in der Kirche zu Gast. Karten für das Konzert, das um 19 Uhr beginnt, gibt es exklusiv beim Bürgermeister zu kaufen.