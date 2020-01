Susan Hasse

Templin Die Fahrgastzahlen steigen", so das Ergebnis der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) nach einem Jahr Probebetrieb der Schorfheide-Bahn zwischen Joachimsthal und Templin.

Die Zahlen würden einen eindeutigen Trend zeigen: In den Sommerferien 2019 zählte die Zuggesellschaft 160 bis 170 Fahrgäste pro Tag. In Spitzenzeiten am Wochenende wurden sogar bis zu 200 Fahrgäste gezählt, heißt es vonseiten der NEB. Im Durchschnitt sind das zwölf Gäste in jedem der täglich 14 Züge.

In den Türen der Züge sind dabei Sensoren eingebaut, die den Ein- und Ausstieg von Fahrgästen zählen und daraus ermitteln, wie viele Fahrgäste zu welcher Zeit in den Zügen sitzen. Seit Dezember 2018 fährt der Zug von Eberswalde bis Templin. Mehr als zwölf Jahre war das Teilstück zwischen Joachimsthal und der Perle der Uckermark stillgelegt. Der Probebetrieb der neuen Strecke hat seinen Preis: Das Land Brandenburg zahlt 1,7 Millionen Euro jährlich, 200 000 Euro pro Jahr teilen sich Landkreise und Kommunen an der Strecke.

Zielmarke fest im Blick

Die Auswertung der Zahlen zeige, so die NEB, dass nicht nur Ausflügler die neue Zugverbindung nutzen würden, sondern auch Schüler und zunehmend Berufspendler. "Es gibt einen Bedarf nach einer Zugverbindung zwischen Eberswalde und Templin", ist Detlef Bröcker, Geschäftsführer der NEB Betriebsgesellschaft mbH überzeugt. "Wir sind optimistisch, dass in den kommenden zwei Jahren noch mehr Fahrgäste die Schorfheide-Bahn nutzen und das Angebot daher erhalten werden kann", gibt Bröcker die Marschroute vor. Ende 2021 dürfte dann geschaut werden, ob die Strecke eine Zukunft hat.

Von der vorgegebenen Zielgröße ist man nach einem Jahr Probebetrieb dennoch noch weit entfernt: Bis Dezember 2021 müssen 300 Fahrgäste durchschnittlich pro Tag die RB 63 nutzen, damit der Betrieb auf dem zuvor zwölf Jahre stillgelegten Abschnitt zwischen Templin und Joachimsthal aufrecht erhalten werden kann. Anders ausgedrückt: Die Zahl der Zugreisenden muss sich binnen 24 Monaten verdoppeln.

Leidenschaftlicher Befürworter der Bahnlinie ist der Bürgermeister der Stadt Templin Detlef Tabbert. Er ist mit der Entwicklung der Fahrgastzahlen "sehr zufrieden" und hofft, dass der Bahnbetrieb sich langfristig etabliert. Seine Stadt profitiert schließlich davon, da Templiner einerseits schneller nach Eberswalde oder Berlin kommen und Ausflügler andererseits schneller in die Kurstadt. Ginge es nach ihm, muss sogar der Fahrplan verdichtet werden. So sollte es beispielsweise eine weitere Abendverbindung nach 18 Uhr geben, um auch Pendlern zu erreichen, die länger arbeiten. Eine Probephase sei schließlich dazu da, auch sinnvolle Korrekturen vorzunehmen, so Tabbert. Dass der Probebetrieb nicht zu einem Dauerbetrieb wird, ist für ihn keine Option. Er hofft vielmehr, dass durch gezieltes Marketing die Strecke bekannter wird und die Fahrgastzahlen weiter steigen. Detlef Tabbert setzt auf Aktionen der Tourismusverbände. So soll etwa der uckermärkische Wandertag dieses Jahr entlang der Strecke stattfinden. Am 10. Mai wird in und um das Schorfheide-Dörfchen Ringenwalde gewandert.

Aktionstage geplant

Im Herbst soll es zudem einen weiteren Aktionstag geben. Zusammen mit dem Geburtstag des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin seien eine Reihe von Veranstaltungen entlang der RB 63 in Planung, heißt es seitens der NEB. Ziel dieser Aktivitäten sei es, noch mehr Aufmerksamkeit auf die schöne Strecke durch die Schorfheide zu legen und so die Zahl der Fahrgäste zu steigern. Dass Templin eine Reise wert ist, stehe außer Frage, heißt es aus der Kurstadt dazu.