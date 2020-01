Thomas Berger

Neuenhagen (Freier Autor) Noch bleibt einiges an dem guten Stück zu tun, doch zuletzt war der alte Mercedes-Benz M 14 schon mal für etliche neugierige Betrachter eine besondere Attraktion beim Neujahrsfeuer der Neuenhagener Feuerwehr. Da konnte jeder, der wollte, sich in der Halle ein Bild vom Fortgang der Restaurierung des historischen Einsatzfahrzeugs (Baujahr 1928) machen. Gerade im zurückliegenden Vierteljahr hat sich noch einmal spürbar einiges getan, erklärte Detlef Targatsch. Und auch im neuen Jahr will das Team weiter vorankommen. "Das nächste Projekt, das wir abschließen, ist der Motor", verwies Targatsch auf den bereits ausgebauten und an der Seite liegenden Antrieb. Der ist schon zum größten Teil mechanisch wieder aufgearbeitet worden. "Einige Elemente wie Kurbelwelle wurden mit Lasertechnik verschweißt", berichtet das Mitglied des Feuerwehrfördervereins.

Vor allem er und Thomas Hergesell sind es, die sich voll und ganz dem Oldtimer verschrieben haben. Bei Hergesell liegt das sozusagen in der Familie: Schließlich war es sein Onkel Wilfried, der den M 14 schon einmal in den 1980er-Jahren mit viel Einsatz zu neuem Glanz verholfen hatte. "Zur 750-Jahr-Feier Neuenhagens rollte er dann im Festumzug erstmals wieder mit", blickt Thomas Hergesell zurück. In den folgenden Jahren gab es aber erneut einige Turbulenzen um das Fahrzeug, das in dieser Variante wohl einzigartig ist.

Zwischenzeitlich zunächst in Altlandsberg im Einsatz, war es danach in Woltersdorf, bis es 1980 vom damaligen Altlandsberger Bürgermeister Klein an Neuenhagen übergeben wurde. Nach der Wende verbrachte der M 14 zudem noch eine Weile in einem Museum in Norderstedt, bevor er erneut über den Umweg Altlandsberg endgültig nach Neuenhagen zurückkam, wie Hergesell erzählte. Inzwischen in einem Zustand, der erneut massive Arbeiten erforderte. Allein im zurückliegenden Jahr sind da um die 2100 Stunden zusammengekommen. Insgesamt ist das Team nun seit fünf Jahren am Werk.

So ist an den Seiten die alte Farbschicht von der Holzverkleidung entfernt worden. "Die Teile werden in den Urzustand versetzt, dann noch geölt", wie von Thomas Hergesell zu erfahren war. Targatsch verwies derweil mit großer Dankbarkeit Richtung Bürgermeister an die finanzielle Unterstützung der Gemeinde für die Lackierarbeiten. Bei denen ist Sven Krüger ein wichtiger Partner, und verschiedene Sponsoren haben den einen oder anderen Teil bei der Fahrzeugrestaurierung möglich gemacht. Etwas aufwendiger ist auch die Aufarbeitung der seitlichen Schlauchhaspeln. Die sind aus Metall, während die Große, die hinten hängt, vor allem aus hölzernen Teilen besteht, wie jeder beim Rundgang um den M 14 sehen kann.

"Die größte Herausforderung ist, an Detailinformationen zu kommen, wie das Fahrzeug mal original aussah", ist von Hergesell zu erfahren. "Das zu recherchieren, ist echte Sisyphusarbeit." Hin und wieder können andere Kameraden mit ihrem Wissen aushelfen, teilweise findet sich auch ein Hinweis im Internet. Doch zum Motor beispielsweise tut sich selbst der einstige Hersteller Mercedes-Benz schwer, den engagierten Neuenhagener Bastlern bei ihrem Bemühen mit Daten, Maßen oder etwa alte Zeichnungen zu helfen. Dass in den Mercedes-Archiven einiges schlummert, was hilfreich sein könnte, davon geht Hergesell aus.

Kein baugleiches Fahrzeug

Allerdings hatte der Hersteller ja nur die Basis als Lkw gefertigt: "Als Löschfahrzeug war es ja eine Spezialvariante", und alle Aufbauten für den Dienst bei der Feuerwehr wiederum stammen von Magirus. Das war schon damals wie heutzutage eine jener Firmen, die in der Auswahl solch eine Leistung anboten. "Ein baugleiches Fahrzeug haben wir nicht gefunden", sagte Hergesell. In diesem Fall ist die Besonderheit vor allem darin zu sehen, dass die Einsatzkräfte draußen an den beiden Seiten saßen. Unter anderem in Altglienicke seien nun weitere Recherchen geplant, blickt Targatsch voraus.

Thomas Hergesell weiß besonders gut um die Einzigartigkeit dieses Gefährts. Schon damals, als sein Onkel die erste Rekonstruktion abgeschlossen hatte – noch zu DDR-Zeiten –, seien Männer von Mercedes aus Stuttgart aufgetaucht, die den M 14 für das Museum haben wollten, sogar die Ermächtigung hatten, ein neuwertiges Feuerwehrfahrzeug als Ersatz zu bieten. Niemand ging aber auf die fragwürdige Offerte ein. Heute ist der Oldie Eigentum der Gemeinde Neuenhagen und damit vor etwaigen Verkaufsgelüsten geschützt.

Wer hilfreiche Hinweise hat, der kann sich per Mail unter foerderverein@feuerwehr-neuenhagen.de melden.