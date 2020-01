Christian Heinig

Bernau Vor einiger Zeit stand plötzlich eine Mutter mit Tränen in den Augen vor Paulina McInturff. Warum die Tränen? Es ging um ihr Kind. Die Mutter hatte das Gefühl, dass es in seiner aktuellen Kita nicht richtig behandelt wird. Es sei verhaltensauffällig, fanden die Erzieher. Die Mutter widersprach, wusste aber nicht weiter. "Dann haben wir uns hingesetzt und in Ruhe gesprochen, das war der erste Schritt", berichtet McInturff, die das Eltern-Kind-Zentrum "Regenbogen" der Awo in Bernau als Koordinatorin betreut.

In ihrem Job hat sie täglich mit Kindern und Eltern zu tun. Nicht immer gibt es dabei Tränen, manchmal tauscht man sich auch einfach nur aus. Übers erste Zahnen der Babys, die schwierige Kita-Suche oder den Geschwisterstreit in der Pubertät. "Ich versuche immer, ein offenes Ohr zu haben, das ist das wichtigste", berichtet Paulina McInturff, die aus der Presse vom Fall des vernachlässigten Mädchens in Eberswalde erfahren hatte.

Um solche Fälle zu verhindern, dafür kann das Eltern-Kind-Zentrum am Neptungring 3 im Bernauer Süden ein erster Anlaufpunkt sein. "Wir können Tipps geben, auch in sozialen Fragen, die Eltern weitervermitteln, zudem haben wir auch eine gute Erziehungsberatung im Haus", sagt McInturff. Außerdem gibt es einen bunten Strauß an familienverbindenden Angeboten.

Eins davon ist das Elterncafé, das alle vier Wochen die Möglichkeit zum Austausch bietet, immer am ersten Mittwoch des Monats von 15.30 bis 17 Uhr. "Da geht es zwanglos zu", so McInturff. Man kann erzählen, Probleme besprechen oder einfach nur zuhören und Kaffee trinken. Andere regelmäßige Angebote bilden das Purzelturnen für Kinder ab 4 Jahre und der Schwangerentreff. Wer will, kann McInturff auch eine E-Mail schreiben. Alles kein Problem.

Auf offene Ohren stößt man aber nicht nur im Eltern-Kind-Zentrum der Awo, es gibt auch weitere Anlaufstellen, etwa das Netzwerk für Gesunde Kinder. Es teilt sich in das Netzwerk Barnim-Nord in Eberswalde und das Netzwerk Barnim-Süd, das sein Zuhause im Forum Bernau hat (Zepernicker Chaussee 7). "Wir sind für alle Eltern offen", sagt die dortige Ansprechpartnerin Nicole Peter.

Die Grundidee des Netzwerkes, getragen von der Volkssolidarität in Bernau, dessen Einzugsgebiet von Ahrensfelde bis Wandlitz reicht, ist es, Eltern und Kindern mit Hilfe ehrenamtlicher Familienpaten zu stärken. Aktuell gibt es 82 sogenannte "Netzwerkkinder". Das heißt: Diese 82 Kinder haben einen Paten, der sie in den ersten drei Lebensjahren begleitet. "Für die Eltern ist der Pate der Ansprechpartner für alle Sorgen", berichtet Peter. Oft geschehe das über Telefon oder Messenger wie WhatsApp, dazu kommen Besuche. "Das läuft sehr gut", so Peter.

Kinderärztin zu Gast

Darüber hinaus bietet auch das Netzwerk für Gesunde Kinder offene Angebote wie ein Elternzeitcafé, bei dem regelmäßig Gäste dabei sind. Am heutigen Dienstag zum Beispiel wird von 10 bis 12 Uhr die Bernauer Kinderärztin Barbara Corinth als Referentin erwartet. Zudem werden beim Netzwerk für Gesunde Kinder spezielle Seminare für Eltern angeboten. Ein Seminar trägt zum Beispiel den Titel "Zwischen 2 Welten: Kinder im medialen Zeitalter”, das Mitte Februar in Panketal stattfinden wird.

Ein weiterer Anlaufpunkt neben Awo und Netzwerk ist die Schwangeren- und Konfliktberatung der Deutschen Roten Kreuzes, die sich in der Börnicker Chaussee 1 direkt am S-Bahnhof befindet. Neben Infos zum Thema Mutterschutz, Elternzeit und Unterhalt helfen die DRK-Mitarbeterinnen auch bei der Beantragung finanzieller Hilfen für die Babyausstattung. Außerdem ist das DRK eine anerkannte Beratungsstelle im Falle einer ungewollten Schwangerschaft.