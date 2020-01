Thomas Berger

Prötzel (Freier Autor) Eine beachtliche Runde war es, die sich da Freitagabend im Gemeindehaus Prötzel zum Vereinsstammtisch eingefunden hatte – die etwa 30 Anwesenden vertraten, bis auf ganz wenige Fehlstellen, nahezu alles, was es an Vereinen, Gruppen und Initiativen in den vier Ortsteilen Prötzel, Prädikow, Sternebeck und Harnekop zum großen Teil schon seit vielen Jahren, in einigen Fällen aber auch erst in jüngerer Zeit gibt. Eine gute Gelegenheit, einander ein wenig besser kennenzulernen – sowie sich über Vorhaben und Termine im angelaufenen Jahr abzustimmen. Denn, so der Konsens der Runde: Explizite Überschneidungen von Höhepunkten sollen nach Möglichkeit in Zukunft vermieden werden. Zu wissen, was die anderen vorhaben, eröffnet zugleich die Chance, sich gegenseitig zu besuchen oder auch im Bedarfsfall noch hier und da zu unterstützen.

Explizit mit am Tisch saßen auch mehrere Abgesandte der Prötzeler Runde, die inzwischen ihr drittes Treffen hinter sich hat. Dabei wurde aus der Bürgerschaft der nachdrückliche Wunsch geäußert, einmal im Jahr auch ein allgemeines Dorffest für alle zu haben, das zwischen den Ortsteilen "wandert", wie es Sven Jahn vortrug. Ein zusätzlicher Eintrag in den schon, mit der Sammlung aller Einzelvorhaben der Gruppen und Vereine, reichlich angefüllten Terminkalender und noch mal zusätzlich Kräfte mobilisieren? Angesichts der Skepsis zu diesem Aspekt wurde die Überlegung eingeworfen, einen besonderen Höhepunkt aus diesem Jahresprogramm zum jeweiligen Dorffest zu deklarieren.

Zwei runde Jubiläen würden sich dazu 2020 anbieten. In Harnekop wird das nunmehr 30. Sturmbootrennen gefeiert, in Prötzel wiederum will der Sportverein sein 70-jähriges Bestehen ohnehin entsprechend größer feiern. "70 ist mehr als 30", machte Harnekops Ortsvorsteherin Carola Damaszek sofort deutlich, dass man gern zurückstehe, wenn sich der SV Prötzel in der Lage sehe, mit weiterer Unterstützung diese Zusatzdimension zu meistern. Marcel Wolff griff diesen Ball gern auf.

Schwierige Terminsuche

Ein Problem ergibt sich nur mit dem Termin der ursprünglich für den 22. August geplanten Jubiläumsfeier. Denn dies wäre das Wochenende, an dem auch in der Partnergemeinde Bogdaniec Brotfest ist, wechselseitige Besuche mit den Polen also nicht möglich wären. Wolff will nun im Vorstand über den alternativen Vorschlag 1. August sprechen.

Keine eigenen Aktionen haben die auf dem Bunkergelände Harnekop ansässigen Natur- und Kulturfreunde vor, bringen sich aber gern bei anderen Festen ein. Ein ähnliches Angebot unterbreitete Ute Schimanek für das Team von Mellis kleine Farm. Gleich gern vorgemerkt beispielsweise von Sternebecks Ortsvorsteher Dirk Hartwig für das wieder dort geplante Fest zum Kindertag, das diesmal auf den 30. oder 31. Mai am Pfingstwochenende fällt. Das gemeinsame Erntefest von Sternebeck und Harnekop, eine Tradition, findet am 12. September erstmals auf dem früheren Sternebecker Sportplatz statt. Dort soll dann auch Strom anliegen.