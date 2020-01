Franziska Schober

Grebs "Ohne uns wäre hier im Ort nicht viel los", ist sich Ortswehrführer Ronny Sumpf sicher, denn die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grebs stellen gemeinsam viel auf die Beine, um dem Dorfleben Aufschwung zu geben und die Gemeinschaft zu stärken. So werden sowohl Winterfeuer, Osterfeuer als auch die Feier an Himmelfahrt dankend von der Gemeinde angenommen und freudig erwartet. Bei Essen und Trinken wird dann ausgiebig getanzt und gefeiert. Etwas ruhiger aber nicht weniger aufregend wird es jedes Jahr zum Lampionumzug am Sankt Martinstag und am Kindertag in der Grebser Kindertagesstätte. Hier laden die Kameraden zu einer gemeinsamen Ausfahrt durch das Dorf mit dem Tragkraftspritzenfahrzeug und Sirene ein. Einmal aufgeheizt dürfen die Kinder im Anschluss bei verschiedensten Wasserspielen das Leben eines Feuerwehrmannes hautnah nachempfinden. Dieses unmittelbare Erleben führte sogar zu so großem Interesse, dass in diesem Jahr eine Jugendfeuerwehr mit zehn interessierten Anwärtern gegründet wird. Gemeinsam mit den erfahrenen Jugendwehren in Rietz und Prützke werden die Neulinge dann die regelmäßigen Ausbildungen absolvieren. Nach vierzehnjähriger Pause der Grebser Jugendfeuerwehr ist dies nun eine positive, zukunftsgerichtete Entwicklung, die zur Nachwuchsförderung beiträgt. "Quereinsteiger für die Feuerwehr zu gewinnen ist nicht immer ganz leicht, da diese noch viel mehr Ausbildungen absolvieren müssen. Wir haben jahrelang einen Interessenten gehabt, der aber die sehr zeitintensive Ausbildung zusätzlich neben Beruf und Privatleben erst im letzten Jahr realisieren konnte. Darüber sind wir natürlich sehr froh, denn neue Mitglieder kann man immer gebrauchen!"

Ronny Sumpf war schon als Kind immer mit seinem Vater bei der Feuerwehr dabei und stieg fest ein, nachdem er zunächst nur in der Wettkampfmannschaft ausgeholfen hatte. Stück für Stück habe er dann die Ausbildung absolviert und ist seit 2007 als Nachfolger des verstorbenen Klaus-Dieter Lucke als Ortswehrführer tätig.

Als Angehörige des dritten Zuges des Amtsbereich Kloster Lehnin arbeitet die Freiwillige Feuerwehr Grebs eng mit den Wehren Netzen, Prützke und Rietz zusammen. Zur Stärkung des Zusammenhaltes und um sich mit den anderen Fahrzeugen vertraut zu machen, finden Ausbildungen auch gemeinsam statt. Einsätze lassen sich so besser abdecken und können reibungsloser ablaufen. Sumpf erinnert sich noch gut an einen besonderen Einsatz im letzten Jahr, als der Backofen im Grebser Museum in Flammen stand. Über Nacht wurde dieser beheizt, in Vorbereitung auf ein historisches Backerlebnis für Kinder, wobei sich fatalerweise das Dach entzündet hat. Glücklicherweise war die Wehr schnell zur Stelle und der Brand konnte schnell gelöscht werden. In der Regel betreffen die Brände jedoch meist umliegendes Ackerland und Waldböden.

Neben der Einsatztätigkeit kommen auch vereinsinterne Treffen nicht zu kurz. Grill- und Spielabende sorgen für ein geselliges Miteinander. Zudem organisiert die Feuerwehr einmal im Jahr einen Seniorennachmittag. "Dieser ist mit 25 Senioren immer gut besucht. Ihnen fehlen gerade in den kälteren Monaten die Räumlichkeiten für ein Treffen in dieser Größenordnung. Dazu bietet sich unser Gerätehaus gut an." Bei Kaffee und Kuchen kann so ein gemütlicher Nachmittag verbracht werden. Auch zum Jahresende ist die Freiwillige Feuerwehr Grebs für ihr Dorf einsatzbereit und kümmert sich um das Aufstellen des Weihnachtsbaums vor dem Adventsmarkt, der vom Ortsbeirat organisiert wird.