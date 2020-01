Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Das Resultat war denkbar knapp, aber eindeutig: Acht Anlieger haben sich gegen die Befestigung der Höltzstraße ausgesprochen, sieben dafür. Die Gemeindevertretung folgte diesem Votum bei ihrer Sondersitzung in der Vorwoche, sodass die Planungen für den Straßenbau an dieser Sandpiste auf Eis liegen.

Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung, zumal es in der Vergangenheit mehrfach eindringliche Bitten von Anliegern gegeben hatte, die Holperstraße endlich mit einem Belag zu versehen. Im Moment reiht sich in der Höltzstraße Schlagloch an Schlagloch, schneller als im Schritttempo zu fahren ist nicht drin. Bei Regen wird die Straße zur Modderwüste und damit auch für Fußgänger nur schwer nutzbar, ein Problem, das viele Schön­eicher Sandstraßenanlieger gut kennen.

Bernauer Modell nicht geeignet

Wie es nun mit der Trasse weitergeht? Der Bürgermeister kann diese Frage im Moment nicht beantworten. Klar ist nur, dass sie nicht komplett mit dem von der Mehrzahl der Gemeindevertreter favorisierten Bernauer Modell auf Vordermann gebracht werden kann. Die sogenannte erweiterte Instandhaltung eignet sich nur bei bestimmten Voraussetzungen. Ein Teil der Höltzstraße ist zu schmal dafür.

Sei es aber, wie es sei: In diesem Jahr werde in Schöneiche keine Sandstraße mehr ausgebaut, stellt Bürgermeister Steinbrück klar. Es sei nach entsprechenden Entscheidungen der Gemeindevertreter im vergangenen Jahr auch kein Geld im Haushalt dafür eingeplant. Er hätte es gern gesehen, wäre das ebenfalls von den Gemeindevertretern beschlossene Konzept zum Ausbau von Sandstraßen weiter umgesetzt worden, macht der Bürgermeister deutlich. Beim Neujahrsempfang der Gemeinde hatte er deutliche Worte gefunden und diese Entscheidung der Abgeordneten als kommunalpolitische Enttäuschung bezeichnet.

In der neuen Sitzungsrunde will er den Gemeindevertretern berichten, wie das Verfahren der einfachen Instandhaltung in Schöneiche umsetzbar wäre und wie das in der Gemeindeverwaltung bewertet wird. Steinbrück macht keinen Hehl aus seiner Kritik. Auf jeden Fall müsse klar sein, dass das Verfahren Folgekosten nach sich ziehe.

Geteiltes Echo

In der Bürgerschaft wird der Umgang mit Sandstraßen zwiespältig gesehen, ist sein Eindruck. "Die einen sind sauer, weil ihre Straße nicht endlich gebaut wird. Die anderen sind erleichtert, weil sie keine Erschließungsbeiträge bezahlen müssen." Beim Bernauer Modell werden die ohnehin nicht erhoben. Die Gemeindevertreter versuchen zudem, eine Abschaffung dieser Beiträge für vor dem 3. Oktober 1990, dem Tag der Wiedervereinigung, schon angelegte Straßen zu erreichen. Das Kommunalparlament fordert den Landtag dazu auf, die dafür nötigen Voraussetzungen zu schaffen.