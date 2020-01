Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Die Rheinsberger Preußenquelle hat erstmals den Nachhaltigkeitspreis "Nachhall 2020" ausgelobt. Insgesamt 40 Projekte aus Brandenburg und Berlin sind nominiert worden. Bei einer Onlineabstimmung werden insgesamt sechs Preisträger in verschiedenen Kategorien ermittelt.

Zu den Vorschlägen gehört auch das Projekt "Essbare Schule" der Rheinsberger Grundschule. In Kooperation mit dem Verein "Solanum", der auch das alle zwei Jahre stattfindende Lebensmittelfestival in der Prinzenstadt organisiert, bauen Schüler Lebensmittel in ihrem Schulgarten selbst an, ernten und verarbeiten sie. Zu den Nominierten gehören auch die Neuruppiner Gentzschule mit ihrem Schulgarten sowie die Stadtschule Gransee und das Strittmattergymnasium der Acker­bürgerstadt mit einem Schulgarten beziehungsweise einem Naturlehrpfad.

Die Abstimmung läuft noch bis zum 30. März. Die Gewinner-Projekte werden am 22. Mai im Rahmen des Solanum-Festivals in Rheinsberg mit jeweils 1 000 Euro ausgezeichnet. Wer für eines der Projekte sein Votum abgeben möchte, kann dies im Internet unter www.bleibt-natürlich.de/nachhall tun. Jeder Nutzer hat nur eine Stimme.