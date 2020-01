Dietrich Schröder

Zielona Gora (MOZ) Wildschweine führen derzeit beiderseits von Oder und Neiße kein leichtes Leben. So wie die Jäger von der Uckermark bis zur Lausitz haben auch deren Zunftgenossen in Polen die Jagd auf die Tiere verschärft. Der Grund dafür ist die Afrikanische Schweinepest, die sich insbesondere in den Wäldern rings um Zielona Góra (Grünberg) seit zwei Monaten sprunghaft ausgebreitet hat. Mehr als 70 tote Tiere, die mit dem auch für Hausschweine gefährlichen Erreger infiziert waren, wurden gefunden.

"Zunächst hatten unsere Behörden das Jagen in den unmittelbaren Zonen um die Fundorte noch untersagt. Mit der Begründung, dass die kranken Tiere dadurch nicht noch in andere Gegenden laufen sollten", berichtete der Chef der Landwirte-Vereinigung in der Region, Stanisław Mysliewiec, am Montag.

Seit der vergangenen Woche werde das Schwarzwild jedoch auch hier intensiv bejagt. "Im gesamten vergangenen Jahr wurden etwa 7000 Wildschweine in der Wojewodschaft Lebuser Land erlegt. In diesem Jahr dürften es aber schon mehr als 1000 sein", sagt Mysliewiec und fügt hinzu: "Unsere Jäger sind sehr fleißig." Ziel sei es, die Bestände radikal zu reduzieren, "sodass es im Durchschnitt nur noch ein Wildschwein je Quadratkilometer gibt".

Freilich trifft dieser Jagdeifer, der von der Landesregierung noch mit zusätzlichen Prämien verstärkt wurde, nicht bei allen Menschen auf Zustimmung. Ökologen protestieren dagegen und verweisen darauf, dass Wildschweine auch eine Regulierungsfunktion für das ökologische Gleichgewicht hätten.

Mysliewiec vertritt jedoch die Interessen der Schweinefleischerzeuger in der Region. "Die leiden darunter, dass ihr Fleisch skeptisch betrachtet wird, obwohl es bisher keinen einzigen Vorfall in einem Nutztierbetrieb gab.

Gegen die Ausbreitung einer anderen Tierseuche – die Vogelgrippe – haben Jäger dagegen so kaum Möglichkeiten. Nachdem das Virus Ende Dezember ganz im Südosten Polens aufgetaucht war, weshalb dort in einer Mastanlage 25 000 Puten gekeult werden mussten, hatte es zu Beginn dieses Monats schon einen großen Sprung gemacht. Südlich von Posen – also nur noch 160 Kilometer von Brandenburg entfernt – mussten 65 000 Perlhühner notgeschlachtet werden.

Am Montag wurde es nun bei Forst erstmals in Brandenburg festgestellt. Die unmittelbar an Brandenburg grenzende Wojewodschaft Lebuser Land wäre also von infizierten Vögeln "überflogen" worden, denn dort gab es noch keine Nachweise.