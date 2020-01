Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Bei Havelbeton steht ein Generationswechsel ins Haus. Geschäftsführer Pierre Neumann (66) geht nach 20 Jahren in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Julian Möller (34). Am Montag besuchte Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) das Unternehmensgelände am Klinkerhafen. Die Firma will bauen, bekommt wegen fehlender Bombenfreigabe für die Zufahrtsstraße aber keine Baugenehmigung.

Die Betonmischer von Havelbeton sind in der Region auf fast allen Baustellen anzutreffen, aktuell auch auf der A 10, wo bis 2023 insgesamt 18 Brücken neu gebaut werden. Havelbeton liefert sowohl das Material für Bodenplatten von Einfamilienhäusern als auch alle nur möglichen Sonderbetone für Industrie- und Kommunal- sowie Unterwasserbauten, Brücken, Straßen und Autobahnen. "Wir verfügen über 360 unterschiedliche Rezepte für alle nur denkbaren Betonsorten", sagt Geschäftsführer Pierre Neumann und zeigt Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) bei dessen Betriebsbesuch auch das Herzstück des Unternehmens: die Schaltzentrale.

Von dort aus steuert Jörg Kalinowski vom Computer aus die riesige Mischanlage. Am Bildschirm kann er die ferngesteuerten Arbeitsschritte im Detail verfolgen. Ein Bagger holt sich mit seiner großen Schaufel Sand oder Kies vom Lagerplatz, kippt es in einen Wiegebehälter. Von dort gelangt es in den Mischer, wird mit Zusatzstoffen versehen, sodass am Ende genau die Qualität des ge wünschten Betons in den fahrenden Mischer rinnt, der es auf die jeweilige Baustelle ausliefert. Bis zu 120 Kubikmeter Frischbeton kann die Anlage in Spitzenzeiten in einer Stunde "ausspucken".

"Für diesen Fall reichen die sieben eigenen Betonmischer, davon sechs mit umweltfreundlicher Euro-6-Norm, nicht mehr aus, um die Transporte zu übernehmen. Dann greifen wir auf die Dienste einer Spedition zurück", sagt Julian Möller, der seit 13 Monaten als Prokurist für Havelbeton arbeitet und ab März die Geschäftsleitung übernimmt.

Dann nämlich geht Pierre Neumann nach 20 Jahren in den Ruhestand, wird dem Unternehmen stundenweise aber immer noch zur Verfügung stehen. "Wir haben den Generationswechsel von langer Hand vorbereitet", sagt Neumann. Natürlich hat er Möller auf einer Baustelle kennengelernt. Der 34-jährige Oranienburger war als Bau- und Projektleiter unter anderem für das dritte Takeda-Produktionsgebäude sowie für den Bau der modernen Orafol-Hauptverwaltung verantwortlich.

Möller hat in Hennigsdorf Abitur gemacht und an der Beuth Hochschule in Berlin studiert. Der Vater von drei Kindern lebt gern in Oranienburg, spielt in seiner Freizeit beim OHC Handball und trainiert auch noch eine Mannschaft. Mit den Betriebsabläufen auf dem 60 000 Quadratmeter großen Gelände am Klinkerhafen ist er bereits bestens vertraut. Neben Transportbeton als Hauptstandbein bietet Havelbeton noch eine Fülle von Natursteinen und Schüttgut an - auch für private Kunden. Eine kleine Ausstellung zeigt zum Beispiel, wie Gärten mit Steinen gestaltet werden können.

Für die inzwischen 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird es aber eng in den Containern. Pläne für ein festes Betriebsgebäude gibt es bereits seit 2014, aber noch keine Baugenehmigung. Die scheitere bisher an der noch immer fehlenden Kampfmittelfreigabe für die Zufahrtsstraße zum Betriebsgelände. "Dabei ist die Straße bereits zweimal nach Bomben abgesucht worden", wundert sich Neumann, warum noch immer keine Freigabe erteilt wurde. Er hofft, dass die Bescheinigung in Kürze kommt.

Für den Gedenkort "Klinkerwerk" hat Havelbeton einen Teil seines Grundstücks an die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten abgetreten. "Havelbeton lebt die sensible Nachbarschaft", lobt Laesicke und dankt Neumann, der nicht nur ein wichtiger Sprecher der regionalen Wirtschaft sei, sondern zudem soziales Engagement zeige und dem der Gedenkort "Klinkerwerk" sehr am Herzen liege.