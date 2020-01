Volkmar Ernst

Nassenheide (MOZ) Das Löwenberger Land wächst. Ein besonders begehrter Ortsteil, vor allem für junge Familien, ist Nassenheide. Der Hamburger Investor Karl-Heinz Kreye plant dort eine Wohnsiedlung, in der 76 Eigenheime entstehen sollen. Die will er nicht selbst bauen, doch eben das Areal erschließen und die Grundstücke dann verkaufen. Ein Anfang ist auch schon gemacht. Die ersten neuen Häuser entlang der Hohenbrucher Chaussee sind bereits bezogen. An weiteren wird gebaut.

Straßenbau ist abgeschlossen

Um das Areal zu erschließen, hatte sich der Investor verpflichtet, zwei Straßen zur Erschließung zu bauen. Die künftigen Bauherren sollen auf ihren Grundstücken alle notwendigen Versorgungsleitungen finden und über die Straßen gut zur Baustelle gelangen können. Im Frühjahr vergangenen Jahres hatte Kreye den Beginn des Straßenbaus verkündet. Nun sind die Straßen fertig, sowohl die Fahrbahnen als auch die Bepflanzung mit Bäumen. Auch da hatte der Investor nicht irgendwelche geordert, sondern speziell Ahornbäume der Sorte "October Glory". Die tragen im Herbst ein besonders farbenprächtiges Blätterkleid, das in der Oktobersonne gelbrot glänzt.

Nun stand im Bauausschuss die Widmung der Straßen zur Diskussion. Sie gehen, sofern die Gemeinde das nicht ablehnt, in deren Besitz über und werden dann öffentliche Straßen. Die Kommunalpolitiker hatten damit kein Problem, bis auf die Kleinigkeit, dass zumindest ein Straßenname fehlt. Bislang werden die beiden Straßen unter den Nennungen "Weg am Dorfe" und Planstraße geführt. Hier gab es den Hinweis vom Ausschuss, die Widmung gleich mit einer Namensgebung zu verbinden. Von Vorteil für die potenziellen Bauherren wäre, dass der geltende Straßenname dann gleich in die Kauf- und Bauunterlagen eingetragen werden kann.

So weit, so gut. Was fehlte, war ein Name. Um weder den Investor noch den Nassenheider Ortsbeirat zu übergehen, sollen diese sich schnellstmöglichst verständigen und einen solchen vorschlagen. Kreye hatte im Frühjahr 2019 bei der Vorstellung des Baugebietes angeregt, dass sich der Name der Bäume in den Straßennamen wiederfinden könnte. Er sei jedoch auch für andere Vorschläge offen.

Spielplatz für das Wohngebiet

Zusätzlich gab es von der Verwaltung noch eine sehr erfreuliche Mitteilung im Zusammenhang mit der Entwicklung des Baugebietes. Denn der Investor bietet die Grünfläche, die als "Insel" zwischen den Grundstücken entsteht, der Gemeinde an. Um dem Löwenberger Land die Übernahme schmackhaft zu machen, schlägt Kreye sogar vor, die Fläche zu gestalten. Was könnte in ein neues Wohngebiet besser passen als ein Spielplatz? So soll es auch geschehen, waren sich die Kommunalpolitiker einig. Ist der Spielplatz angelegt, werde die Gemeinde ihn übernehmen, stimmten die Kommunalpolitiker dem Vorschlag zu. Zum zeitlichen Ablauf wurden keine Vorgaben gemacht. Als kleinster gemeinsamer Nenner steht im Raum, dass alles "so schnell wie möglich" erledigt werden soll.