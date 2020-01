Bernhard Rengert

Brandenburg Nach seinem Bauhaus-Roman und Achtungserfolg "Wenn Martha tanzt" hat Tom Saller mit "Ein neues Blau" nun einen weiteren Roman vorgelegt, der deutliche inhaltliche Bezüge aufweist. Auch wenn er diesmal einen Blick in die Welt der Porzellanherstellung, das preußisch Blau der königlichen Porzellanmanufaktur in Berlin gewährt, wird auch hier auf "Schnittpunkte" mit den Bauhäuslern verwiesen. Das Buch liest sich weniger flüssig als sein Vorgänger. Saller macht es dem Leser und den die Hörbuchfassung lesenden beiden Frauen auch nicht leicht, sich durch das Psychogramm seiner Protagonisten und deren vielfach gebrochene Familiengeschichten zu finden. Den verschiedenen, zudem häufig wechselnden Erzählsträngen zu folgen, ist da gerade am Anfang nicht leicht. Eva Meckbach und Nina Lilith Völsch mühen sich lesend redlich die Spannung zu halten und machen ihre Sache auch ausgesprochen gut. Mosaikartig wird nach und nach ein Bild zusammengefügt, dessen Sinn sich auf wundersame Weise erst ganz am Ende erschließt. Bis dahin gewinnt der Leser einen immer tieferen, sehr persönlichen, fast schon "intimen" Einblick in die oft verstörende Lebenswelt der Protagonisten. Im Berlin der 80er Jahre wird die ziemlich spätpubertär wirkende, 18-jährige Anja gebeten, sich einer zurückgezogen in ihrem Charlottenburger Haus lebenden älteren Dame anzunehmen. Sie folgt dem Ansinnen zunächst nur widerwillig, Stundenweise, als Begleitung und gegen Entgelt, weil sie es gut gebrauchen kann. Dagegen erscheint Lili als spröde, schon hysterisch wirkende Dame von gewählten, fast steifen Manieren. Ihren Gegensätzen zum Trotz gelingt es der wesentlich jüngeren, Lili dazu zu bewegen, ihr Stück für Stück von ihrer Geschichte zu enthüllen. Da offenbart sich ein zutiefst bewegendes, letztlich krank machendes Leben zwischen Selbstverwirklichung als Porzellanmalerin, unersetzlichen Verlusten, religiöse Ausrichtung und steter Gefährdung durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten, die letztlich zur Flucht zwang. – Seine Profession als Psychotherapeut kann Tom Saller dabei kaum leugnen. Mit diesem Roman zwingt er seine Leser geradezu zur unbewussten Teilnahme an therapeutischen Sitzungen.

Hörbuch; Tom Saller: Ein neues Blau, gelesen von Eva Meckbach und Nina Lilith Völsch, 8 CDs (ca. 603 min), Hörbuch Hamburg 2019, ISBN 978-3-95713-174-4, 20,-€.