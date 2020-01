Am Stadtwald

GZ

Gransee Nachdem zuletzt in den Gremien der Stadt über den Straßenbau in der Stadtwaldsiedlung diskutiert wurde und die Rückzahlung von Fördermitteln in die Wege geleitet wurde, um das Wohngebiet im Granseer Westen erweitern zu können, macht die Amtsverwaltung nun auf die beginnende Vermarktung von Baugrundstücken aufmerksam. Interessierte können sich bereits unverbindlich vormerken lassen.

Die Erschließung werden Anfang dieses Jahres erfolgen, so dass im Anschluss mit dem Verkauf der Grundstücke begonnen werden kann. "Die Lage am Rande der Stadt verspricht wohlverdiente Ruhe, ohne dass man auf die Vorteile der Stadt verzichten muss", heißt es werbend.

Ansprechpartnerin in der Amtsverwaltung ist Britta Franzen von der Abteilung Bauen und Liegenschaften, 03306 751231.