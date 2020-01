Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Die Stadt Falkensee wird in diesem Jahr zwei Grabenabschnitte öffnen. Dafür müssen Bäume gefällt werden. So werden im Abschnitt zwischen Dyrotzer Weg und Nachtigallstraße ca. 20 Bäume gefällt, die teilweise abgestorben oder geschädigt sind. Gefällt werden aber auch Bäume, die direkt in der Grabensohle stehen. Ein weiterer Abschnitt befindet sich zwischen Elsterstraße und Nachtigallstraße. Auch hier sind Baumfällungen notwendig. Dabei handelt es sich teilweise um Thujabäume, die einst durch Anlieger gepflanzt wurden und jetzt der Grabenöffnung im Weg stehen. Betroffen sind weiterhin fünf Laubbäume im genannten Abschnitt.

Wie die Stadt weiter informierte, wurden im vergangenen Jahr zahlreiche Grabenabschnitte am Königsgraben ins städtische Eigentum übertragen. An diesen Grundstücken wurde seit 1990 keine Baumpflege unternommen. Zur Gewährung der Verkehrssicherheit, insbesondere gegenüber den angrenzenden Anliegern, müssen baumpflegerische Maßnahmen inklusive Fällungen durchgeführt werden.