Matthias Henke

Gransee Ein Spielort soll auf dem Granseer Kirchplatz nahe der Kirchgasse und des Marktimbisses geschaffen werden. Derzeit ruhen die Bauarbeiten, doch schon in Kürze soll es weitergehen.

"In der nächsten Woche wird weitergearbeitet", sagte Carmen Tasch, in der Granseer Amtsverwaltung für Hoch- und Tiefbau zuständig. "Eigentlich wollten wir schon Ende 2019 fertig sein, aber es gab einen Engpass beim Material", so Tasch weiter. Konkret gehe es um einige Stahlelement. Die Auftragsbücher der entsprechenden Firmen seien offenbar voll gewesen, so dass sich die Lieferung für die Order für das Granseer Projekt verzögerte. Wenn die Baufirma nun wieder loslegen könne, seien für die Arbeiten etwa 14 Tage veranschlagt, vorausgesetzt die Witterung spielt mit und es gibt keinen strengen Frost, da für die Gründung auch noch einmal ins Erdreich eingedrungen werden muss.

Von einem "Spielort" statt einem "Spielplatz" sprechen die Verantwortlichen in diesem Zusammenhang deswegen, weil es vergleichsweise kleinteilige Gerätschaften sein werden, die dort errichtet werden – in Abstimmung mit und aus Rücksicht auf den Denkmalschutz. Rutsche und Kletterturm möge also niemand erwarten, stattdessen niedrige, etwa kniehohe Balancier- und Sitz­elemente. Kritisch sahen die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses bei ihrer vorbereitenden Beratung vor etwa einem Jahr dagegen einen Sandkasten, nicht zuletzt aufgrund von Katzen und Hunden in der Umgebung. Der Sandkasten würde schnell verschmutzt sein, weshalb darauf verzichtet werden soll.