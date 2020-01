BRAWO

Havelland/Mittelmark Seit den Zeiten des großen Preußenkönigs Friedrich II. gehört die Musik nach Brandenburg. Friedrich selbst spielte hervorragend Flöte und komponierte. Die Havelländischen Musikfestspiele setzen diese Tradition des Musizierens an wunderschönen Spielorten fort und konnten über die letzten zwanzig Jahre ein beeindruckendes Portfolio von Schlössern und Herrenhäusern zusammenstellen – bb auf Schloss Ziethen, Schloss Ribbeck, Schloss Nennhausen, dem Landgut Stober, dem Hotel Bollmannsruh oder aber in den wunderschönen Gärten und Parks .

Seit nun zwei Jahrzehnten begeistern die Havelländischen Musikfestspiele mit hochkarätigen Konzertveranstaltungen an den schönsten Orte der Region. Für das Jubiläumsjahr 2020, das gleichzeitig ein Beethovenjahr ist, wurde daher ein besonders hochkarätiges Programm zusammengestellt.

Die beliebte Reihe "Die Kunst des Klavierspielens" wird selbstverständlich erneut zu hören sein. Des Weiteren gibt es ein Wiedersehen mit beliebten und herausragenden Künstlern aus Klassik und Jazz, die in vergangenen Spielzeiten bereits aufgetreten sind: Matthias Wacker, Karl Leister, Marco Reiß, Frank Wasser, Roberto Issoglio, Wolfgang Bensmann und viele andere kehren auf das Festival zurück. Doch damit nicht genug: Erstmalig werden die bekannte Schauspielerin Jasmin Tabatabai, sowie das preisgekrönte Berolina Ensemble zu erleben sein.

Eröffnet wird das Festival für den Landkreis Havelland bereits am 15. Februar auf Schloss Klessen und am 1. März auf Schloss Reckahn für den Landkreis Potsdam-Mittelmark. Im Mittelpunkt des gesamten Jahres steht dabei Ludwig van Beethoven, der in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag gefeiert hätte.

Obwohl Beethoven heute vor allem als Sinfoniker bekannt ist, erlangte er seinen frühen Ruhm dennoch als Klaviervirtuose und komponierte darüber hinaus zahlreiche kammermusikalischen Werke. Die Region Berlin/Brandenburg hatte Beethoven als junger Pianist bereits im Jahr 1797 besucht und dabei viel Begeisterung ausgelöst.

Die Havelländischen Musikfestspiele werden daher im Jubiläumsjahr 2020 die Verbindungen Beethovens zur Region in der Konzertreihe "Beethoven im Havelland" thematisch aufgreifen.

Freuen dürfen sich die Besucher der Havelländischen Musikfestspiele zudem auf das "Ensemble in Residence". 2014 als Flötenquartett gegründet, steht das Ensemble seitdem in unterschiedlicher Besetzung für anspruchsvolle kammermusikalische Konzertprogramme mit Bezug zur preußischen Geschichte.

In den Sommermonaten schließlich lädt das Festival erneut zu jazzig-klassischen Open-Air-Konzerten ein. Höhepunkt der Saison ist das Jubiläumskonzert auf Schloss Ribbeck am 21. Juni.

Karten für alle Veranstaltungen der Havelländischen Musikfestspiele sind unter 033237 / 8596-3 bzw. im Onlineshop unter www.havellaendische-musikfestspiele.de zu haben.