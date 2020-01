OGA

Oranienburg (MOZ) Zwei Mitarbeiterinnen einer Reinigungsfirma sind am frühen Dienstagmorgen in der Sporthalle am Louise-Henriette-Gymnasium in Oranienburg bestohlen worden.

Nach Angaben der Polizei hatten die beiden 23 und 47 Jahre alten Frauen zwischen 2 und 4.20 Uhr in der Halle für Sauberkeit gesorgt. Währenddessen betraten Diebe unmerkt das nicht verschlossene Gebäude, stahlen der 47-Jährigen das Portemonnaie und der 23-Jährigen die Fahrradlampe sowie diverse Kleidungsstücke.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Der Schaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt.