Marco Winkler

Schwante (MOZ) Ein Verstoß gegen Hundehalterpflichten hat Oberkrämers Ordnungsamt, die Polizei und das Veterinäramt des Landkreises zu einem Einsatz nach Schwante geführt. Vor Ort stellten die Beamten zudem fest, dass gegen den Sohn der Hundehalterin ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag.

Am 16. Januar wurde das Ordnungsamt über freilaufende Hunde in Schwante informiert. "Vor Ort wurde dann durch unsere Bediensteten festgestellt, dass der Sohn die Gartentür offen gelassen hatte", sagte Bauamtsleiter Dirk Eger am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung. Nach der Überprüfung der Personalien wurde ein Einsatz für den Folgetag organisiert: "Da auch Bedenken zur Tiergesundheit bestanden, wurde gleichzeitig das Veterinäramt hinzugezogen", so Eger.

Der amtliche Tierarzt habe Auflagen zur Reinigung der Räumlichkeiten, in denen die Hunde gehalten werden, erteilt. Die Polizei sprach von "ordnungs-und tierschutzrechtlichen Mängeln". Der Tierarzt kündigte zudem eine Nachkontrolle an.

Die 54-jährige Grundstückseigentümerin hält fünf Neufundländer. Sie wurde aufgefordert, die Hundehaltung der Ordnungsbehörde anzuzeigen.

"Hunde ab 20 Kilogramm Körpergewicht und einer Schulterhöhe von mehr als 40 Zentimeter müssen einen Mikrochiptransponder implantiert haben. Die Haltung muss der Ordnungsbehörde angezeigt werden und der Hundehalter hat zum Nachweis der persönlichen Zuverlässigkeit ein Führungszeugnis beizubringen", informierte Eger, der auch sagte, dass die Anzeige der Hundehaltung nichts mit der Erhebung der Hundesteuer zu tun habe.

Die Beamten wurden in Schwante mit einem weiteren Fall konfrontiert. Beim Einsatz konnten sie feststellen, dass gegen den 34-jährigen Sohn der Hundehalterin ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. "Durch die unverzügliche Zahlung der mit dem Haftbefehl festgelegten Geldstrafe konnte die Freiheitsstrafe abgewendet werden", so die Polizei.