Prenzlau Prenzlau. Ein Zeuge entdeckte am späten Montagabend in der Röpersdorfer Straße zwei Männer, die sich am Tankdeckel eines dort geparkten Skodas zu schaffen machten. Die Herren bemerkten jedoch, dass sie beobachtet werden und flüchteten in einem BMW älteren Baujahrs.

Dank guter Beschreibung konnte der Wagen schnell auswendig gemacht werden. Im Auto saß ein Trio aus Polen (27, 38 und 39 Jahre alt). Strafrechtlich waren sie hier noch unbeschriebene Blätter, doch in ihrem Heimatland hinlänglich bekannt. Die Beamten fanden im Auto eine Kraftstoffpumpe, passendes Werkzeug und eine Kraftstoffpumpe. Dazu noch ein Kraftstoffkanister und Drogen. Der Fahrer war dazu noch mit einem Bajonett bewaffnet. Ehrlicherweise gab der Fahrer den Konsum von Drogen zu. Das Trio wurde festgenommen. Die Vorwürfe lauten gegen sie lauten auf Diebstahl mit Waffe sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Fahrer muss sich zudem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.