Ingmar Höfgen

Berlin/Wulkow Durchgesickert war es vorher, seit Montag, 10.45 Uhr, hat es den offiziellen Segen von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Agrarminister Axel Vogel (B 90/Die Grünen): Wulkow wird am 12. September das Landeserntefest ausrichten.

In einem besonderen Rahmen nahm Wulkows Ortsvorsteherin Janett Mussel den Staffelstab vom uckermärkischen Passow entgegen. Auf der Bühne der Brandenburg-Halle auf der Grünen Woche standen neben Woidke und Vogel auch Passows ehrenamtlicher Bürgermeister Silvio Moritz. Auch viele Wulkower und Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) waren nach Berlin und auf die Bühne gekommen, um diesen Moment zu erleben.

Auf dem groben Programm des 17. Brandenburger Dorf- und Erntefests stehen unter anderem ein Festumzug, die Krönung der Erntekönigin, ein Regionalmarkt sowie kulinarische und musikalische Genüsse. Janett Mussel erhofft sich eine hohe Besucherzahl und eine größere Bekanntheit für die anderen Ortsteile. Die Organisation übernimmt der Stadt-Dienstleister Inkom für das Dorf, das – ohne JVA-Häftlinge – etwa 500 Einwohner hat. Janett Mussel und der Ortsbeirat sind dankbar, dass alle Wulkower Institutionen hinter dem Projekt stehen. Finanzielle Unterstützung kommt von der Stadt, dem Ministerium und dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin.

Die Bewerbung hatte der Neuruppiner Ortsteil Anfang Januar abgegeben, die Initiative ging dabei auch auf den in Wulkow lebenden Kreisbauernchef Sven Deter zurück. Er hatte den Rückzug Biesens im November 2019 mitbekommen und wollte die sich ergebende Chance nicht vorbeiziehen lassen. In Wulkow habe er "keinen Akteur gefunden, der Nein gesagt hat", so Deter. Er will das Augenmerk unter anderem auf eine bessere Anbindung der Region lenken. Thema soll auch sein, wie wieder mehr landwirtschaftlich-produzierendes Gewerbe in die Region kommt, um die Wertschöpfung zu erhöhen.